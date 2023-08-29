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Минпромторг сообщил о первом полёте "импортозамещённого" SJ-100

Иллюстративное фото

Российский самолет "Суперджет-100" (SJ-100) c импортозамещенными системами совершил свой первый полёт в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Утверждается, что на самолёте было замещено 40 систем и агрегатов, включая авионику, шасси, системы электроснабжения, которые раньше привозили из-за границы.

Однако двигатель у первого опытного образца самолёта остался российско-французского производства SaM-146. Как объяснили в Минпромторге, "для ускорения процесса испытаний". Вскоре его обещают заменить на российский ПД-8.

"Суперджет-100" - это "импортозамещенная" версия ближнемагистрального самолета "Сухой Суперджет-100", который на 70% состоял из иностранных комплектующих.

Когда начнётся массовое производство и во сколько обойдется каждый такой самолёт, министерство не сообщает.

Летом прошлого года "Ведомости" писали, что опытно-конструкторские работы по импортозамещению "Суперджета" в рамках действующих контрактов обойдутся в 50 миллиардов рублей, без учёта двигателей.

Полная замена двигателей на SSJ-100 на российский ПД-8 оценивается примерно в 160–220 миллиардов рублей. Однако в реальности может быть дороже в полтора-два раза.

Ранее корпорация "Иркут" и Объединенная двигателестроительная корпорация - производители самолетов "Сухой Суперджет-100" прогнозировали сокращение парка в пять раз к 2023 году, если компании не удастся освоить ремонт иностранных двигателей для "Суперджета". На фоне санкций Россия втрое сократила производство самолётов серии "Суперджет".

По данным "Коммерсанта", к 2023 году из 150-ти SSJ-100 в рабочем состоянии останется 28 бортов из-за выработки ресурса французских двигателей SaM-146. Компания Safran, обслуживающая двигатели, отказалась от партнерства после российского вторжения в Украину. Если производителю удастся освоить ремонт "горячей части" двигателя, в строю останутся 106 самолетов.

Согласно проекту комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, парк самолетов российских авиакомпаний должны пополнить 1036 самолётов отечественного производства для нужд гражданской авиации.

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