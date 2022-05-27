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Блогер и бывший футболист Евгений Савин уехал из России

Евгений Савин с женой (архивное фото)

Владелец частного футбольного клуба "Красава", один из самых популярных российских спортивных блогеров, бывший футболист Евгений Савин уехал из России. Об этом сообщается в финале очередной серии его видеоблога "Честный клуб", в котором Савин рассказывал и показывал, как создаёт с нуля футбольный клуб. Об этом пишет в своем телеграм-канале проект "Местами".

В апреле клубу запретили тренировки на стадионе "Зоркий" в Красногорске после того, как Савин снял фильм о войне в Украине. В фильме "Ярмоленко – война. Убийства мирных жителей и почему молчат футболисты из России", украинские футболисты рассказывают о пережитом после российского вооружённого вторжения в Украину. Сам Савин написал в преддверии выхода фильма, что "война, которую развязала Россия, в одном только Мариуполе унесла уже больше жизней мирных жителей и детей, чем за 8 лет в Донбассе" и, что "между страхом и совестью" он выбирает второе.

После этого из клуба ушли практически все спонсоры и встал вопрос о снятии команды с чемпионата. Тогда же стало известно, что Савин продал свою квартиру, чтобы поддержать команду финансово.

В последнем выпуске видеоблога Савин рассказывает, как от команды потребовали повесить на стадионе баннеры в поддержку российских вооружённых сил и президента России. Савин в кадре заявил, что клуб не будет участвовать в проявлении патриотизма по приказу.

  • За свою футбольную карьеру с 2000-го по 2015-й годы Евгений Савин провёл в российском чемпионате более двухсот игр, забив более 50 голов. Он также провёл несколько матчей за молодёжную и олимпийские сборные России.
  • После завершения спортивной карьеры Савин стал телеведущим – вёл программу "Культ тура" вместе с Юрием Дудём и Сергеем Шнуровым, комментировал футбольные матчи на телеканале "Матч ТВ". С августа 2018 года ведёт собственный ютьюб-канал о футболе, на который подписаны свыше одного миллиона человек.
  • В конце 2020 года Евгений Савин создал собственный футбольный клуб "Красава".

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