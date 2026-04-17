Блогер Илья Ремесло вышел из психиатрической больницы

Провластный блогер Илья Ремесло, который ранее резко раскритиковал президента России Владимира Путина, вышел из психиатрической больницы № 3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Как блогер написал в своем телеграм-канале, он провел в больнице 30 дней.

"Жесткая критика высших должностных лиц государства имеет свою цену – помните об этом", – заявил он.

Блогер описал условия содержания в больнице как "довольно тяжелые, даже по сравнению с колонией", отметив, что в медицинском учреждении, например, отсутствуют прогулки.

"Не жалею о сделанном по сути, но если бы делал сейчас – то использовал бы более взвешенные и сбалансированные формулировки, без перехода на личности", – написал Ремесло.

Блогер также пообещал "в течении 2-3 дней рассказать, зачем все это было сделано и о дальнейших своих планах".

17 и 18 марта Илья Ремесло, бывший член Общественной палаты России, юрист, ранее получивший известность прежде всего доносами на Алексея Навального, неожиданно начал критиковать Владимира Путина. Ремесло опубликовал в телеграм-канале ряд постов, в которых, помимо прочего, раскритиковал войну в Украине и призвал судить Путина, назвав его "нелегитимным президентом". История вызвала широкий резонанс.

Позднее "Фонтанка" сообщила, что Ремесло госпитализировали в психиатрическую больницу. Телеграм-канал Mash утверждал, что это было сделано "по запросу третьих лиц". Как обратили внимание блогеры и журналисты, члены семьи Ремесло работают в сфере психотерапии и психиатрии.