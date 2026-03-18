Блогер Ремесло, писавший доносы на Навального, призвал судить Путина

Блогер, бывший член Общественной палаты России, юрист Илья Ремесло, ранее получивший известность прежде всего доносами на Алексея Навального, 17 и 18 марта опубликовал в телеграме ряд постов с резкой критикой президента России Владимира Путина. Помимо прочего, Ремесло раскритиковал войну в Украине и призвал судить Путина, назвав его "нелегитимным президентом". В записанных им видео и в беседе с корреспондентом издания "Агентство" Ремесло подтвердил, что является автором этих текстов и что они отражают его нынешние взгляды.

Наибольший резонанс вызвал пост Ремесло, опубликованный вечером во вторник, в котором он перечислил пять причин, по которым "перестал поддерживать Путина". Среди них война в Украине, удушение Интернета и свободы СМИ, коррупция и ущерб экономике России от действий Путина, а также несменяемость власти. "Владимир Путин должен уйти в отставку и быть отдан под суд как военный преступник и вор", - заключает Ремесло. В опубликованном позже посте он также написал о "дворцах Путина" и его "тяге к роскоши".

В беседе с "Агентством" блогер подчеркнул, что находится в России и не собирается уезжать, хотя и понимает, что ему может грозить преследование. Он также спрогнозировал потерю власти Путиным в этом году в том случае, если тот не прислушается к критике в его адрес. По мнению Ремесло, его заявление покажут Путину.

Илья Ремесло получил известность в конце 2010-х годов как автор информационных кампаний с попытками дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Журналисты The Insider выяснили, что они были согласованы с Администрацией президента. В частности, по жалобе Ремесло было возбуждено уголовное дело против Навального по статье о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

После вторжения в Украину Ремесло высказывался в его поддержку. В последние месяцы Ремесло выступал с критическими заявлениями и даже вступил в конфликт с высокопоставленным генералом Апти Алаудиновым, перед которым впоследствии извинялся. Однако лично Путина он раскритиковал впервые. На это обратили внимание многие комментаторы, отметив, что, хотя многие блогеры, имеющие репутацию прокремлёвских и провоенных, и критикуют те или иные действия властей, например блокировку Telegram, лично Путина не критикует никто из них - тем более столь резко.

Один из руководителей основанного Навальным ФБК Леонид Волков считает, что Ремесло всё же согласовал свои действия с кем-то во власти и, возможно, они связаны с предстоящими выборами в Госдуму. Ряд лояльных Кремлю провоенных блогеров выступил с критикой Ремесло, сам Кремль пока не высказывался.