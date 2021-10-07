Блогер из Петербурга получил 200 часов работ за видео о вакцинах

Суд в Санкт-Петербурге приговорил блогера Антона Мысливца к 200 часам обязательных работ за распространение фейков о коронавирусе нового типа. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

В апреле 2020 года Мысливец опубликовал на ютуб-канале "Крамола" видеоролик под названием "МИР ПОСЛЕ ВИРУСА ПЛАНЕТА ПОСЛЕ ОБНУЛЕНИЯ". В нем он говорил, что вакцина от коронавируса разработана с целью сокращения населения Земли. Блогер утверждал, что применение препарата "приводит к летальному исходу в течение 180-360 дней". Позже этот же ролик был размещен в социальной сети "ВКонтакте".

Мысливец признал вину. В суде он рассказал, что "недопустимых роликов, связанных с коронавирусом", у него нет и не будет. Прививку блогер не делал, так как ранее переболел COVID-19.

С начала пандемии коронавируса только власти составили сотни протоколов о фейковых новостях.

Законопроект об административных штрафах до полутора миллионов рублей за "фейк-ньюс" был принят в начале 2019 года. В 2020 году сразу в трёх чтениях были приняты поправки, вводящие уголовное наказание за ложную информацию об угрозах. Авторы поправок утверждали, что "фейки" противодействуют принимаемым в стране мерам по борьбе с распространением коронавируса.