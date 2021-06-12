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Блогер Майкл Наки покинул Россию. Точкой поворота стал арест Навального

Один из столпов репрессивного законодательства - Государственная дума России

Блогер и радиоведущий Майкл Наки покинул Россию из‑за «политической ситуации в стране». Об этом он рассказал изданию «МБХ медиа».

Сейчас Наки находится в Грузии, в Россию он не приедет до того момента, пока в страну не «вернутся конституционные права», а власть не «перестанет уголовно и физически уничтожать оппонентов». По словам журналиста, арест Алексея Навального стал «точкой поворота к нынешней стратегии власти по полному зачищению информационного и политического поля».

На своем ютьюб-канале Майкл Наки опубликовал ролик «Пора валить! Куда уехать из России? Чичваркин, Гуриев, Милов, Гельман, Майкл Наки». В нем журналист и некоторые его коллеги рассказывают, почему и куда они уехали из России. На это обращает внимание издание АфишаDaily.

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