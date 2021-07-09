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Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ

Блогер Андрей Бурим (слева)

Суд в Москве приговорил блогера Андрея Бурима (Mellstroy) к шести месяцам исправительных работ за избиение девушки во время стрима.

Кроме того, Бурим должен выплатить потерпевшей 50 тысяч рублей за моральный ущерб.

19 октября 2020 года 19-летняя модель Алёна Ефремова опубликовала в инстаграме видео, на котором блогер ударил её на вечеринке лицом об стол. Позже запись была удалена.

СМИ утверждали, что врачи зафиксировали у модели сотрясение мозга и ушибы.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:

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