Блогер Некоглай заявил, что его пытались изнасиловать в отделе полиции

Блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, записал первое после депортации из России видео, в котором рассказал, что его пытались изнасиловать трое сотрудников российской полиции в отделе внутренних дел по Пресненскому району Москвы.
По словам блогера, в него пытались "насильно засунуть литровую бутылку" газировки, но не смогли этого сделать, поскольку он активно сопротивлялся. При этом в течение нескольких часов, как утверждает Некоглай, его били, но так, чтобы не оставить на его теле заметных следов. Весь этот процесс, согласно рассказу Лебедева, один из сотрудников полиции снимал на видео.
Позже Некоглая заставили встать на колени и извиниться за ролик, в котором он пародировал солдата российской армии.
Ранее о том, что блогера Николая Лебедева избили и насильно постригли налысо в отделе полиции по Пресненскому району, заявил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Он также сообщил, что врачи официально зафиксировали у блогера травмы, а именно "множественные гематомы, ссадины волосистой части головы, верхних и нижних конечностей".
- В начале ноября в интернете появился видеоролик, на котором российского солдата, находящегося в окопе, забрасывают гранатами с квадрокоптера украинские военные. На кадрах солдат в последний момент успевает отбрасывать гранаты в сторону. Крупнейшие прокремлёвские СМИ и телеграм-каналы сообщили, что на видео – рядовой из Ленинградской области, назвав его "героем".
- 7 ноября блогер Некоглай снял пародийный ролик по мотивам кадров с российским военным, сыграв на видео его роль. В ответ глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, дочь сенатора и автора множества репрессивных законов Елены Мизулиной, написала заявление в Генпрокуратуру о том, что блогер Некоглай "глумится над подвигом нашего солдата", призвав возбудить против него уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. На следующий день Некоглая задержали и увезли в отдел полиции по Пресненскому району Москвы.
- Позже суд постановил депортировать Некоглая из России в Молдову, гражданином которой является блогер, а в сети появилось видео, на котором Некоглай, побритый налысо, извиняется за пародийный ролик про солдата. При этом на лице блогера видны следы побоев.