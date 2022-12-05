Блогер Некоглай заявил, что его пытались изнасиловать в отделе полиции

Блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, записал первое после депортации из России видео, в котором рассказал, что его пытались изнасиловать трое сотрудников российской полиции в отделе внутренних дел по Пресненскому району Москвы.

По словам блогера, в него пытались "насильно засунуть литровую бутылку" газировки, но не смогли этого сделать, поскольку он активно сопротивлялся. При этом в течение нескольких часов, как утверждает Некоглай, его били, но так, чтобы не оставить на его теле заметных следов. Весь этот процесс, согласно рассказу Лебедева, один из сотрудников полиции снимал на видео.

Позже Некоглая заставили встать на колени и извиниться за ролик, в котором он пародировал солдата российской армии.

Ранее о том, что блогера Николая Лебедева избили и насильно постригли налысо в отделе полиции по Пресненскому району, заявил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Он также сообщил, что врачи официально зафиксировали у блогера травмы, а именно "множественные гематомы, ссадины волосистой части головы, верхних и нижних конечностей".