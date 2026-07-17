Блогер Ремесло задержан по статье о фейках об армии

Блогер Илья Ремесло задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Адвокат Сергей Бадашмин подтвердил, что Ремесло задержан и будет доставлен в Москву для избрания в отношении него меры пресечения.

Что конкретно стало поводом для уголовного дела - пока не известно. Весной Ремесло, блогер и юрист, ранее получивший известность как сторонник российских властей, писавший доносы на оппозиционеров, включая Алексея Навального, опубликовал ряд постов с резкой критикой президента Владимира Путина и войны в Украине. После этого он на месяц был госпитализирован в психиатрической клинике.

"Ситуация стремительно ухудшается для Путина, в игру вступил энергокризис, которого не было на момент моих предсказаний. Усиливаются и межэлитные конфликты.



Все идет к ситуации, когда даже небольшой толчок может привести к тому, чтобы Путин потерял власть", - писал Ремесло в своём телеграм-канале накануне. Пока нет его комментариев относительно задержания.