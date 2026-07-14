Музыканта отправили на лечение после высказываний про войну

Фронтмен рок-группы "Три дня дождя" Глеб Викторов выступил на концерте в Екатеринбурге с критическими высказываниями относительно происходящего в России, затронув в том числе тему войны в Украине. Спустя два дня стало известно, что его отправили в стационар на лечение, причём представители группы заявили, что некие посторонние люди, возможно, "подсыпали" ему запрещённые вещества.



Как пишет ASTRA, 12 июля Глеб Викторов на концерте в Екатеринбурге внезапно обратился к зрителям, сказав о том, что ему "обидно", что его знакомые погибают на войне. Он отметил при этом, что даже само слово "война" не произносят: "Это не называют войной, это СВО!". По словам артиста, произошло самое плохое, "что может быть с русским человеком. Знаете что? Когда русский русского предаёт". После этого он призвал поклонников голосовать за КПРФ.

Спустя некоторое время он написал в телеграм-канале, что из-за этих высказываний ему пришлось "бежать" из России. Впоследствии пост был удалён. Сам музыкант намекнул на то, что сообщение удалили без его ведома, и отметил, что из его телеграм-канала также удаляют комментарии поклонников группы. Кто именно удалял сообщения, он не пояснил.

В ночь на 14 июля Викторов написал в телеграм-канале: "Медельин, прекрасный город. Колумбия - восхитительна. Скоро еду домой, меня ждут последствия... Но вы запомните, что я говорил со сцены". Впоследствии и этот пост был удалён.

Позднее 14 июля в том же телеграм-канале появилось сообщение от имени группы о том, что сейчас Викторов проходит лечение в стационаре. По версии представителей группы, охрана во время концерта якобы допустила в гримёрку посторонних людей, которые воспользовались прошлой зависимостью Викторова могли дать ему запрещённые вещества или же подсыпать их ему. "Всё, что делал и говорил артист со сцены, было бессознательным бредом", - говорится в заявлении. При этом там сказано, что ближайший концерт 28 июля "артист проведёт в своем привычном здоровом состоянии". Сестра артиста Ева Снигирёва сегодня же сообщила, что Викторов "отсыпается, проходит детокс и соблюдает цифровую тишину", но о сроках его возвращения на сцену не сообщила.



Глеб Викторов, как отмечает ASTRA, ранее публично рассказывал о борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью. В июне 2023 он лечился в реабилитационном центре, после чего заявил, что отказался от употребления наркотиков и вернулся к концертной деятельности. В том же году он высказывался на концертах в поддержку войны и даже анонсировал благотворительные концерты в так называемых "ДНР" и "ЛНР", однако эти концерты не состоялись.

Блогер Илья Ремесло, получивший известность доносами на оппозиционеров, включая Алексея Навального, ранее около месяца провёл в психиатрической лечебнице после того, как выступил в телеграм-канале с резкой критикой войны и президента Владимира Путина. "Не жалею о сделанном по сути, но если бы делал сейчас – то использовал бы более взвешенные и сбалансированные формулировки, без перехода на личности", - написал Ремесло, выйдя из лечебницы.