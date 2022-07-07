Блогер Юрий Хованский избежит наказания после замены статьи

Блогер Юрий Хованский не будет отбывать реальный срок, даже если ему вынесут обвинительный приговор. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" юрист Павел Чиков.

Дело Хованского, в котором ему изменили статью обвинения на более мягкую, поступило в суд.

Первоначально Хованского обвиняли в "оправдании терроризма с использованием интернета", а сейчас в деле более мягкая статья "оправдание терроризма".

По словам Чикова, срок давности за это деяние истёк, Хованский не может быть подвергнут уголовному наказанию даже в случае признания виновным.

"Если бы мы жили по законам, и все было бы по справедливости, то меня не могли бы семь месяцев держать в СИЗО и в целом предъявить обвинение по этой статье", – сказал Хованский в своем телеграм-канале, добавив, что победу праздновать рано.