Блогер Юрий Хованский избежит наказания после замены статьи

Блогер Юрий Хованский не будет отбывать реальный срок, даже если ему вынесут обвинительный приговор. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" юрист Павел Чиков.
Дело Хованского, в котором ему изменили статью обвинения на более мягкую, поступило в суд.
Первоначально Хованского обвиняли в "оправдании терроризма с использованием интернета", а сейчас в деле более мягкая статья "оправдание терроризма".
По словам Чикова, срок давности за это деяние истёк, Хованский не может быть подвергнут уголовному наказанию даже в случае признания виновным.
"Если бы мы жили по законам, и все было бы по справедливости, то меня не могли бы семь месяцев держать в СИЗО и в целом предъявить обвинение по этой статье", – сказал Хованский в своем телеграм-канале, добавив, что победу праздновать рано.
- Юрия Хованского задержали в июне 2021 года по подозрению в оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности из-за песни про теракт в "Норд-Осте". У блогера прошли обыски. По словам Хованского, он исполнил песню про "Норд-Ост" перед "компанией нацистов" в 2012 году, когда в Уголовном кодексе еще не было наказания по статье "Оправдание терроризма".
- По словам блогера, он никогда не публиковал эту песню. В открытом доступе видео с песней появилось в 2020 году в канале с несколькими подписчиками.
- Дело Хованского строится на показания трех свидетелей, двое из которых ранее могли работать в полиции, писал РБК. Протоколы показаний свидетелей схожи между собой предложениями и целыми абзацами.
- С 29 декабря 2021 года Хованский находится под запретом определённых действий, ему разрешено пользоваться интернетом.
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