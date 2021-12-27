Блогеры-миллионники выступили в поддержку Юрия Хованского 

Более двадцати российских ютьуб-блогеров выступили в поддержку Юрия Хованского, находящегося под арестом по обвинению в оправдании терроризма, потребовав освободить его. Соотвествующий ролик опубликован на канале Хованского.

В заявлении блогеров говорится, что "нельзя оказывать давление на человека, чтобы склонить его на сделку со следствием", а также что Хованский "прямо сейчас тихо умирает в СИЗО".

В записи ролика приняли участие Николай Соболев, Руслан Усачёв, Вячеслав Машнов, Руслан Соколовский, Эльдар Джарахов, Илья Давыдов, Дмитрий Ларин и многие другие. Совокупное число подписчиков блогеров, потребовавших освободить коллегу, превышает 20 миллионов человек.

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Юрия Хованского, у которого почти четыре с половиной миллиона подписчиков в YouTube, задержали и арестовали в июне из-за ёрнической песни, посвящённой теракту во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. Хованский исполнил композицию девять лет назад во время одного из стримов. После ареста блогер частично признал вину, принёс извинения и заявил, что "понимает, что его песня отвратительна и не имеет оправдания". "Это моя ужасная ошибка", – написал обвиняемый в одном из писем из СИЗО.

При этом Хованский утверждает, что против него дали лживые показания "подставные свидетели". Согласно их словам, которые есть в уголовном деле, блогер спел песню, в связи с которой его обвиняют, не в 2012 году, когда нынешней редакции статьи об оправдании терроризма ещё не было, а в 2018-м. Кроме того, Хованский заявил, что следователи требуют от него признать показания этих свидетелей и отказаться от адвоката взамен на "штраф и свободу". Издание РБК в свою очередь сообщало, что двое из трёх свидетелей по делу блогера могли работать в полиции.