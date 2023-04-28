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Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест

Кадр с видеозаписи с задержанием Елены Блиновской

Суд в Москве отправил блогера Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ее подозревают в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.

О возбуждении уголовного дела против Блиновской стало известно утром 27 апреля. В сообщении Следственного комитета было сказано, что блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По версии следствия, Блиновская использовала схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налоги на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Также в сообщении утверждалось, что Блиновскую задержали при попытке пересечь границу России на арендованном автомобиле. В ведомстве утверждают, что у нее были авиабилеты для вылета в другую страну. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Блиновская знала о проводимой в отношении нее проверке и пыталась скрыться от уголовного преследования.

Позднее в СК заявили, что Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

  • Инстаграм-блогер Елена Блиновская – автор курсов личного роста "Марафон желаний" с пятью миллионами подписчиков. Сама Блиновская называет себя "мотивационным спикером".

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