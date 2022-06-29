Блогера Инсу Ландер впустили в Грузию, откуда она улетела в Литву

Блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер, которая бежала из России из-под домашнего ареста, после двух недель ожидания в нейтральной зоне на границе впустили в Грузию, откуда она вылетела в Литву.
"Ситуация разрешилась. 27 июня Грузия дала мне пересечь сухопутные границы. 28 июня я прилетела в Литву", - рассказала Ландер Кавказ.Реалии.
Ранее офис омбудсмена Грузии выступил с комментарием по ситуации с Ландер. В частности, в заявлении подчеркивалось, что каждый факт отказа в пропуске в страну "требует индивидуального изучения и соответствующего обоснования, которого в данном конкретном случае не видно".
ФСБ обвиняет Ландер в содействии террористической деятельности из-за переписки во "ВКонтакте" в 2014 году. Правозащитники считают уголовное преследование блогера политически мотивированным.
Ландер, нарушив домашний арест, 12 июня перешла российскую границу в районе Верхнего Ларса. Грузинские пограничники не пропускали её в страну – она ночевала в нейтральной зоне между двумя странами. МВД Грузии объясняло отказ во въезде Ландер её делом о терроризме.
- Ландер, которая в последние годы жила в Москве, задержали в Баксане, куда она приехала к родственникам, 9 декабря, отвезли на допрос в управление ФСБ в Нальчике, а затем отправили под домашний арест. Неделю спустя ее внесли в список сторонников терроризма и экстремизма Росфинмониторинга.
- Перед арестом блогер занималась расследованием возможных злоупотреблений благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии.
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