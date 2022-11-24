Блогера Некоглая, снявшего пародию на солдата, депортировали из России

Блогера Некоглая (Николая Лебедева) – гражданина Молдовы – депортировали из России за нарушение миграционного законодательства. Ранее он снял пародию на российского солдата в окопе, отбрасывающего гранаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда", – сказал собеседник ТАСС. Перед депортацией 22-летний блогер находился в Центре временного содержания в посёлке Сахарово в Подмосковье.

В начале ноября Некоглай, у которого более девяти миллионов подписчиков в тиктоке, снял ролик, где спародировал российского солдата, который лежит в окопе и отбрасывает от себя гранаты, сброшенные с дрона.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала на Некоглая донос в Генпрокуратуру и МВД. Она назвала блогера "выродком" и призвала возбудить против него уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.

Менеджер Некоглая заявил, что блогер не хотел оскорбить или унизить военных своей пародией, сославшись на перевод песни, которая наложена на видео. В тиктоке провели акцию в поддержку Некоглая.

9 ноября, на следующий день после сообщения Мизулиной о доносе, Некоглая задержали, обвинили в нарушении миграционного учёта и постановили депортировать его в Молдову. Через два дня, во время заседания по апелляции на решение суда, Некоглай, обритый налысо и со ссадинами на лице, плакал и просил быстрее его депортировать. "Я каюсь, мне очень стыдно", – также сказал он, назвав пародию "ошибкой".