"Венгры справились". Блогеры - о поражении Орбана и победе Мадьяра

Русскоязычный интернет взорвался комментариями к итогам выборов в Венгрии: поражению находившегося 16 лет у власти Виктора Орбана и победе оппозиции во главе с Петером Мадьяром.

Орбан позиционировал себя как правый национально ориентированный политик, защитник традиционных ценностей. Оппоненты обвиняли его в авторитарных тенденциях и пророссийской позиции. Перед выборами были опубликованы записи телефонных разговоров Орбана и главы МИД Венгрии с российскими лидерами, на основании которых венгерского премьера обвинили в тесном сотрудничестве с Москвой. Правительство Орбана конфликтовало с Украиной, блокировала выделение ей кредита ЕС.

Поэтому многие блогеры видят не просто смену власти в Венгрии, но поражение, которое венгерский народ нанес президенту России Владимиру Путину (а заодно и президенту США Дональду Трампу, который поддерживал Орбана как идеологического союзника).

Ian Valietov

Хорошая новость в самом конце дня.

Русские потеряли Венгрию.

А Венгрия обрела себя, как я надеюсь.

Андрей Мальгин

Будапешт празднует поражение Виктора Орбана. Молодежь скандирует: Ruszkik haza! («Русские, домой!»), лозунг, который использовали во время восстания 1956 года, которое было подавлено советскими войсками.

Юрий Лоза

Выборы в Венгрии закончились победой оппозиции. Орбан признал поражение, и теперь в Европе у нас на одного лояльного лидера стало меньше. Конечно же, ничего страшного не произошло, тем более, что в массе своей венгры никогда к нам тепло не относились. Они когда-то поставляли нам токайское вино в больших количествах. Когда я там был, узнал от гида, что столько вина Венгрия просто технически не могла произвести, а потому нам доставалось нечто сильно разбодяженное, лишь слабо напоминавшее настоящее. К выборам это отношения не имеет, просто вспомнилось.

Роман Юнеман

Последний бунтарь ЕС выбит, прямой конфликт с РФ всё ближе.

Юлия Латынина

Поражение Орбана означает, что в Европе не будет никакого "правого поворота". Любой, кто противостоит Брюсселю, будет раздавлен.



Это также означает, что текущая брюссельская бюрократия не сможет быть реформирована через выборы. Она будет продолжать тем же курсом, пока, как и в СССР, ее не реформирует катастрофа.

Алексей Наумов

Деорбанизация Венгрии – интересный сценарий с точки зрения судьбы националистического движения внутри ЕС. Петер Мадьяр – вовсе не "евросоюзовский ставленник", а, в общем, вполне себе мягкий националист, Орбан-лайт без особенностей привычного нам венгерского премьера.



Вполне могу себе представить противостояние Мадьяра и Урсулы фон дер Ляйен где-нибудь эдак через год. Венгры, если судить по предвыборным исследованиям, голосовали не "за ЕС" или "против России", а голосовали за улучшение уровня жизни, который в стране ощутимо просел – жить в Венгрии стало банально дороже.



Так что я бы не сводил ситуацию к исключительно внешнеполитическому выбору венгерского народа – этот аспект заметен и в медиа, и в соцсетях, но по факту интересует местного избирателя во вторую или третью очередь. Так что за внешнеполитическими играми с участием Венгрии мы еще понаблюдаем.

Константин Сонин

В конечном счёте Орбан проиграл потому, что никакие, самые виртуозные политические трюки, не помогают, когда есть свободные выборы, а избиратели видят, что премьер-министр и его партия не справились с экономической политикой. За время пребывания Орбана у власти Румыния догнала Венгрию, а Польша – значительно перегнала (на графике ВВП на душу населения по ППС в постоянных долларах 2021 года).

На предыдущих выборах Орбану удавалось использовать мигрантов из Сирии и других стран в качестве жупела; использовать украинцев в таком же качестве не удалось. В последние недели избирательной кампании Орбан зациклился на Зеленском, как будто забыв, что президент соседней страны в венгерских выборах не участвует. Петеру Мадьяру, лидеру оппозиции, удалось удержать вместе пёструю коалицию противников Орбана. Он дисциплинированно провёл избирательную кампанию, упирая в основном на то, что он – не Орбан.

По итогам выборов оппозиция набирает 135-140 мест в парламенте из 199. Перед новым правительством стоят нелегкие задачи – как-то укротить коррупцию, расцветшую при Орбане пышным цветом, восстановить свободу прессы и отношения с ЕС и Украиной, испорченные Орбаном. И, конечно, восстановить темпы роста – при Орбане Венгрия стала одной из беднейших, если не просто беднейшей, страной в Евросоюзе.

Конечно, не весь ущерб, нанесённый правительствами Орбана, будет легко восстановить. Его деятельность привела к прекращению деятельности в стране лучшего университета Венгрии и Восточной Европы – Центральноевропейского университета. Вернуть его будет трудно, но, по счастью, венгерские избирательницы и избиратели твёрдно решили, что нужно начинать восстановление страны.

Олег Ельцов

Откуда столько кипеша вокруг венгерских выборов? Со сменой вождя их отношения с россией не поменяются. Словакия и Венгрия крепко сидят на российской нефти. И зачем бы им от нее отказываться, обрекать себя на рост цен на заправках? Из любви к Украине в ущерб своей экономике?..

С победой Мадяра есть эфемерная надежда, что удастся снять блокировку с выделения нам 90 млрд от ЕС. Но совсем не факт

То, что Орбан признал поражение в личном звонке Мадьяру, одних удивило, а другим дало повод обвинить "демшизу" в нагнетании.

Yakovina Ivan

Ого! Орбан признал поражение. Я был уверен, что зубами во власть вцепится. Но все же Венгрия – це Европа.

Одновременно в Эр-Рияде посреди Аравийской пустыни – страшное наводнение из-за проливных дождей, каких там никогда не было.

Вот она – сила Дня космонавтики, совмещенного с Пасхой.

Александр Кынев

Орбан проиграл выборы и спокойно поздравил Мадьяра с победой. Венгрия идет дальше, через 4 года следующие выборы.

Это наглядное доказательство, что Венгрия никакая не диктатура, как тут визжала демшиза, а страна работающей электоральной демократии (где есть проблемы с манипуляциями правилами, что есть во многих странах, но нет ни репрессий против оппозиции, ни фальсификаций, ни, снятия с выборов оппонентов, ни нарушений прав человека).

И визг этих оглашенных – это самое отвратительное, что есть в происходящем.

Эти люди занимаются навешиванием ярлыков, клеветой, манипуляциями просто исходя из своих личных интересов. То, что они пишут, не аналитика и не информация – это промывка мозгов и пропаганда.

Михаил Светов

Орбан, получается, не диктатор? Извинятся ли либералы за клевету, как считаете?

Григорий Чхартишвили

Я вместе со всей френдлентой радуюсь за Венгрию. Мне очень не нравился Орбан. Я сейчас насмотрелся карикатур про то, как ему дают пинка, начитался проклятий ему вслед. И Орбан такого к себе отношения безусловно заслуживает. У меня в Венгрии есть знакомые, они рассказывали, до какой степени скверно там стало в последние годы.

Но – справедливости ради: есть ощущение, что Орбан уходит достойно, за кресло всеми правдами-неправдами не хватается. В отличие от обычных авторитарных правителей.

Главное же – у меня было ощущение, что демократия в Венгрии умерла, а она, оказывается, жива. И победила.

Григорий Голосов

Орбан далеко зашел по пути автократизации, довольно систематически подавлял и запугивал оппозицию и ее возможных спонсоров, почти монополизировал СМИ, поставил под контроль суды и пр. Мог довести дело до конца. Однако о последний рубеж демократии, выборы, сломался. Несправедливую избирательную систему он устроил, но при честном подсчете голосов такие системы работают на того, кто побеждает. А победу оппозиции предотвратить не смог: ни вытурить из избирательного бюллетеня, ни подделать результаты. Венгры справились.

Мария Снеговая

На мой взгляд, стоит задуматься о качестве рейтингов демократии. В 2020 году Freedom House (FH) понизила статус Венгрии с «полуконсолидированной демократии» до «гибридного режима», тогда как V-Dem Institute с 2018 года классифицирует её как «электоральную автократию». С FH я еще могу согласиться, но словом «автократия» не стоило бы разбрасываться направо и налево. В автократиях действующая власть так легко (через 3 часа после закрытия участков) не признает свое поражение.

2) Многие объясняют поражение Орбана прежде всего влиянием ЕС: тезис в том, что вне ЕС он не постеснялся бы удержаться у власти. Однако в нашей работе с Цветой Петровой мы показываем, что сами избиратели популистских партий Фидес и “Права и справедливости” не являются сторонниками автократических методов правления. Они хотят меньшего вмешательства Брюсселя и меньше сдержек на их волеизъявление, но поддерживают основные принципы электоральной демократии. Это важно, поскольку именно избиратели ограничивают возможности инкумбента фальсифицировать выборы.

3) ЕС действительно сыграл важную роль в этих выборах, отрезав субсидии Венгрии в конце 2022 года. Это резко ухудшило экономическую ситуацию в стране, что в итоге стало ключевой причиной проигрыша Орбана. ЕС очень долго ждал, прежде чем принять это судьбоносное решение; возможно, в будущем стоит быть активнее.

4) Видно, что проигрыши оппозиции в предыдущие годы — это также неспособность выдвинуть конкурентного кандидата: в выборах слишком долго участвовали отжившие свое, непопулярные политики слева. Преимущества Питера Мадьяра — свежесть, относительная незапятнанность и то, что он обращался к консервативному венгерскому избирателю с правой платформой («улучшенный умеренный Орбан»).

5) Ну и наконец, что дальше. На мой взгляд, радикальным переменам в стране помешают те же факторы, что помогли Мадьяру выиграть: он, по сути, инсайдер, продукт раскола элит в орбановской системе, что и повысило его шансы на победу. Но поскольку он часть «своих», скорее всего, его способность резко поменять орбановскую систему будет ограничена прежними неопатримониальными связями. Это все равно гораздо лучше, чем отсутствие каких бы то ни было перемен. Однако сопоставимый опыт Польши показывает, что даже после смены популистов у власти возможности радикальных реформ и восстановления прежних институтов, оказываются ограничены.

6) Но это все равно отличная новость для Украины: Венгрия в попытке добиться высвобождения средств ЕС наверняка снизит антиукраинскую риторику, высвободит заблокированные и арестованные финансовые средства для Украины, станет сговорчивее по российским санкциям. И очень надеюсь на то, что российское влияние в ЕС, которое активно шло через Венгрию, тоже снизится.

Владислав Иноземцев

Ну что ж – выборы в Венгрии закончились, и можно поздравить победителей. Ими, на мой взгляд, стали не Мадьяр или Орбан, а венгерский народ и Европейский Союз. Первый победил потому, что показал: он может выразить свою волю, когда и как захочет. Коррумпированная и пропутинская (но не путинская) система может быть демонтирована обычным народным голосованием. Люди поняли, что единственная их проблема – готовность промолчать тогда, когда надо выразить своё мнение. И они его выразили. Я горд за венгерский народ и, конечно, завидую ему потому, что у российского населения осознание своей субъектности пока не имеет особых шансов проявиться. Стало ясно: в Европейском Союзе можно многое – не соглашаться с его политикой, паразитировать на льготах и субсидиях, создавать по сути отдельную систему законов, потворствующих власти и её близким, но нельзя не признать результаты народного волеизъявления. В этом – великое подтверждение силы и значения объединённой Европы, более важных, чем её финансовые возможности или её социальная политика. Это – доказательства того, что Европа была, есть, и остаётся территорией правового порядка. Vive l'Europe!