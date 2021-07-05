"Шампанское — наше!". Блогеры об очередной российской "аннексии"

Французский производитель шампанского Moet Hennessy временно приостановил поставки шампанского в Россию. И произошло это не из-за санкций. Просто Дума приняла, Совфед утвердил, а Путин подписал поправки к закону об алкогольной продукции, в соответствии с которыми "шампанским" может называться только продукция российских производителей. А шампанское, производимое во французском регионе Шампань, так же, как и другие импортные алкогольного напитки того же типа, отныне можно продавать лишь под названием "игристое вино". Французам нужно время, чтобы заново сертифицировать свой напиток и поменять этикетки в соответствии с новым законом.

Новость застала врасплох даже Маргариту Симоньян:

Терпеть не могу Моэт вместе с Шандоном.

И вообще предпочитаю пиво.

Но может кто-нибудь внятно об'яснить, почему шампанское теперь нельзя называть шампанским?

Глупо же это выглядит прямо очень.

Правда, другие государственники и патриоты сразу поддержали нововведение, указывая на зловредность французских виноделов и плохое качество их продукции.

Настасья Иванова

Французы пытались у нас отобрать название в 90-х? Пытались. Ну так, значит, с тех пор кто к нам с шампанским придет, тот им и получит.

Андрей Бочаров

Лет пять назад я пару недель провёл во французском регионе Шампань. Жил на маленьких винодельческих фермах, пробовал разные виды шампанского.

Маленькие хозяйства потихоньку загибаются, не выдерживают конкуренции с огромными производствами. Те кто остались, держатся за счёт поставок знакомым рестораторам и в винные бутики настоящих ценителей.

Гиганты типа "Mercier " или "Moët et Chandon" вовсю используют обходные технологии и виноград из других регионов. Иначе просто физически невозможно обеспечить такое количество на экспорт.

Парадокс в том что прекрасное шампанское от маленьких виноделен это волшебный напиток, да и стоит в среднем в два раза дешевле чем газированная кислая бурда от гигантов.

В России тоже делают отличное шампанское. Абрау-Дюрсо например и ещё куча маленьких марок из хозяйств рядом с Геленджиком.

Но большинство комментаторов шокированы нововведением Госдумы.

Игорь Эйдман

Шампанское в стране лжецов

История с требованием российских властей называть французское шампанское из Шампани - игристым вином, а российскую газированную сивуху из Мухосрани - шампанским - квинтэссенция путинской политики. Она как будто бы списана из известной сказки Родари "Джельсомино в стране лжецов". Там тоже заставляли считать ложь правдой, а правду ложью. Говорить правду запрещалась, а ложь считалась обязательной добродетелью. Кошек заставляли лаять, а собак мяукать, даже звери не могли уклониться от принуждения к вранью.

Подписывая эти поправки, Путин как бы говорит россиянам: в этой стране, что говно, а что конфетка определяю я. Назову говно - конфеткой, будете хавать и нахваливать.

Власти превращают Россию в настоящую страну лжецов. Они пытаются уничтожить реальность, возвести собственные фальшивки в ранг эталона, ниспровергнуть и дискредитировать все подлинные ценности. Выборы, суды, демократию, миролюбие других стран они объявляют фальшивыми. А собственные фальсификации, диктатуру, агрессию предлагают считать подлинными демократическими институтами и настоящей миролюбивой политикой...

Теперь и до шампанского добрались.

Андрей Волна

Шампанское, что произведено в Шампани, защищённое знаком «Шампанское вино», что изготовлено по классической технологии шампанского и соответствует всем высочайшим стандартам производства шампанских вин, в России отныне запрещено сертифицировать и называть «шампанским». Только игристым.

С другой стороны, игристое вино, что произведено в России, включая Санкт-Петербург и даже известный домен «Челябинск» с тамошним заводом шампанских вин (ускоренного брожения, советская «рационализация»), велено называть не игристым, но Шампанским.

Путин давеча подписал соответствующий закон.

Думаю, тут не только Пьер Периньон, вдова Клико и Лев Голицын в гробах перевернулись синхронно. И многократно поминаемый в последнее время Оруэлл снял шляпу. Уверен, что даже Борис Ефимович вовсе поразился бы деликатности и мягкости своего определения.

Евгений Понасенков

Новые правила о шампанском - это, конечно, апофеоз кретинизма, ущербности и позора на весь мир. Называть местную сивуху большим чужим именем и мешать доставлять людям настоящее шампанское - это срам и бред. И сивуха никогда не станет настоящим вином, никаким законом не изменить суть явления. Для всех вменяемых и приличных людей все останется ровно так, как и было веками. Лично мне плевать на любые бумажки маразматического содержания.

Максим Дбар

Безумие должно быть последовательным

Согласно поправкам, понятие «шампанское» можно использовать только в отношении напитка, произведенного на территории России. Зарубежным производителям предлагается переименовать свою продукцию в «игристое вино»

Заявления, что Шампань - это как бы область во Франции, будут, видимо, приравниваться к призывам, направленным на нарушение территориальной целостности РФ. Или к фальсификации истории

И портвейном можно будет называть только Три семерки. А в Португалии - просто крепленое полусладкое.

Кирилл Харатьян

Шампанское хорошая идея. Надо развивать. Париж где единственно возможный? – в Челябинской области. Рим? – это город в Переяславской области, по крайней мере был, Берлин – тоже Челябинская область, а Марс – деревня в Рузском районе Московской области, туда мы вскоре и полетим.

Антон Батагов

У меня вчера вся лента (точнее, та её часть, которая не про ковид) состояла из обсуждения знаменательного факта: царь подписал закон, в соответствии с которым словом "шампанское" в РФ отныне имеет право называться только та жидкость, которая производится на территории РФ, а шампанское, сделанное в провинции Шампань во Франции, для продажи в России обязано поменять маркировку. Разумеется, производители шампанского просто прекратили поставки в РФ, покрутив у виска.

Это как бы смешно, но на самом деле это просто одно из взаимосвязанных проявлений буйного агрессивного помешательства, которое развивается с беспрецедентной скоростью. Корма для животных - это только то, что произведено на территории РФ. Ввоз чего бы то ни было другого уже запрещён. Вакцина - это только вакцина, сделанная в РФ. Если ты не согласен ею прививаться и тебя увольняют - ищи другую сферу деятельности. Автомобиль - это только то изделие, которое производится на территории РФ. Кино - это аудиовизуальные произведения, созданные в РФ и прославляющие царя и жизнь под его руководством. Свобода и демократия - это то, что сейчас происходит в РФ. Любые другие страны, жизнь в которых построена на принципах свободы и демократии, не имеют права пользоваться этими словами. Человек - это гражданин РФ, испытывающий непрерывное счастье от жизни в РФ и безостановочно произносящий слово "победа".

В день, когда шампанское стало российским, появились и другая удивительная алкогольная новость.

Оправившись от первого шока, блогеры принялись издеваться.

Владислав Юсупов

Эта история давно известна:

отступая из сгоревшей Москвы, Наполеон похитил рецепт настоящего шампанского, которое ещё наши прадеды готовили в берестяных бочках!

Мы лишь восстановили историческую справедливость.

Михаил Крутихин

Французы совсем обнаглели. Смеют называть своё пойло Otard, произведённое в замке Коньяк в округе Коньяк, коньяком в подражание российскому благородному напитку из дагестанского Кизляра.

Появились и многочисленные предложения о том, что ещё могла бы переименовать российская власть.

Константин Калачев

Шампанское теперь может быть только российским. Оригинально, ура-патриотично, но снова полумера. Надо бы теперь еще чехам объяснить, что настоящее чешское пиво производится только в России, а также потребовать от них, чтобы признали слово «хорошечно» историческим чешским наследием и включили его в свой язык и словари. Идти до конца, не останавливаться. Как говорит коллега Марков: «Жестче надо, еще жестче!» Upd. Кстати, в Париже мне рассказывали, что французские виноделы сладкое шампанское назывют «русским».

Сергей Ёлкин

Ну и следующий логичный шаг - настоящие доллары печатают у нас, а в Америке бумажки игристые какие-то.

Лев Рубинштейн

Новость:

«Путин подписал закон, разрешающий называть шампанским только вино, произведенное в России».

Ну, да, а коньяком - только свекольный самогон, изготовленный на Калужской фабрике технических бумаг.

А Люксембургским садом - только привокзальный сквер в г. Электроугли.

А Бульваром Сен-Жермен - только ул.Калинина в городе Орехово-Зуево.

Ну, и т.д.

Андрей Десницкий

Демократией надо запретить называть что-либо, кроме произведённого в РФ по суверенным рецептам.

Ну как с шампанским.

Юрий Альберт

Говорят, готовится еще один закон, разрешающий называть импрессионизмом только русский импрессионизм, а концептуализмом - только московский.

Мало кто пытается найти в новом законе логику, но те, кто пытается, находят всё то же, что и всегда.

Аббас Галлямов

Все-таки похоже, что в законе о шампанском нет никакой другой логики, кроме желания заявить: «Не связывайтесь с нами, мы психические, у нас и справка есть». Вряд ли это такая осознанная стратегия, скорее всего это просто бессознательный порыв. Надоело притворяться умными и честными, вот они махнули рукой и говорят: «Да, вот такие мы придурки!»

Это к звёздам тянуться сложно, а деградировать - легко и приятно. Упал в грязь и хрюкай. Красота!

Григорий Голосов

Мне, по правде сказать, вот эта тема с шампанским не близка. Я его не пью, да и вообще не пью уже какое-то время. Как сказал один киноперсонаж из лихих 90-х, и без этого вижу мир красочным. Но раз уж на то пошлО, замечу: тщательнее надо было Макрону обсуждать с Владимиром Владимировичем Украину, Ливию и Карабах. Российский президент - эмоциональный, ранимый, весь из своего тяжелого детства. А если его кто обижает, хоть ненароком, готов немедленно лишить своих подданных каких-нибудь благ. Может быть, сотрудники подкрутят какие-нибудь проводки в этом красивом черном телефоне, чтобы в следующий раз не созвонились?

Но есть и еще одно вероятное объяснение, которое напрямую связано с тем, кому могут принадлежать винодельни под Геленджиком.

Дмитрий Колезев

Законопроект удивительный — его внесли еще в 2018 году, тогда подобных норм в нем не было. Но, как обычно, по ходе продвижения в Госдуме (шло непросто — три года принимали!) наросли вот такие удивительные поправки.

Пока, впрочем, непонятно: может быть, депутаты совсем не то имели в виду и вовсе не хотели запрещать французское шампанское в России. Тем более кому как не депутатам Госдумы любить это шампанское! Может, они просто приняли не очень качественный законопроект (с ними такое бывает), который поставщики интерпретировали таким образом.

Но вероятнее, что это осознанный шаг. Ведь законопроект приняла не только Госдума, но и Совет Федерации, а потом его подписал президент. Как тут не вспомнить, что к российскому виноделию у Владимира Путина особое отношение — и может так оказаться, что реальным бенефициаром «Абрау-Дюрсо» является вовсе не Борис Титов.