Moet Hennessy скорректирует этикетки на бутылках с шампанским для России

Компания-производитель шампанского Moet Hennessy вскоре будет включать упоминание об "игристом вине" на своих бутылках, поставляемых в Россию. Об этом в воскресенье сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление фирмы.

В тексте говорится, что решение принято в соответствии с новым требованием российского законодательства, которое оставляет название французского региона Шампань для игристых вин, произведённых в бывшей советской стране.

"Поправки, требующие упоминания игристого вина на задней стороне бутылок с шампанским, привели к временной приостановке поставок для корректировки с точки зрения логистики и регулирования. Как только это будет сделано, поставки возобновятся как можно скорее", - отмечается в заявлении Moet Hennessy.

О том, что Moet приостанавливает экспорт в Россию, стало известно ранее на этой неделе.

Согласно принятым недавно Госдумой поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции, наименование "шампанское" остаётся только за продукцией российских производителей. Импортная же продукция – в том числе и французское шампанское, согласно букве закона, именуется игристыми винами. В пятницу, 2 июля, документ подписал президент Владимир Путин.