Блокировки Telegram в РФ достигли максимума за всё время

Блокировки мессенджера Telegram в России достигли максимума за всё время, утверждают проекты, отслеживающие блокировки в реальном времени, на основе данных пользователей.

Как пишет "Агентство" со ссылкой на проект OONI, при заходе в Telegram утром 10 апреля уровень аномалий достиг 95%. Издание отмечает, что мессенджер блокируется сильнее, чем WhatsApp и Signal, которые в России официально заблокированы.

При этом ещё 9 апреля уровень аномалий Telegram был на привычном уровне блокировок за последние дни.

За последующие сутки количество жалоб на специализированном сервисе Downdetector достигло 2,6 тысяч, пишет агентство. Жалобы пользователей поступают из разных регионов, в том числе Санкт-Петербурга и Москвы.

В России ещё в 2022 году был заблокирован ряд соцсетей. В 2025 году на фоне войны с Украиной российские власти заблокировали звонки в WhatsApp и Telegram под предлогом защиты от мошенников. Параллельно в России начали внедрять мессенджер Max, оказывая давление на бюджетные организации.

В феврале Роскомнадзор заявил о дальнейших ограничениях в деятельности Telegram, обвиняя мессенджер в нарушениях законодательства. СМИ сообщали, что власти намерены полностью заблокировать Telegram, называлась дата 1 апреля. Официально о полной блокировке мессенджера пока не объявлялось. При этом его создатель Павел Дуров, живущий за границей, заявил, что власти "выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram", и призвал к "цифровому сопротивлению", пообещав, что Telegram будет разрабатывать меры по обходу блокировок.

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, предположил, что российские власти блокируют Telegram, чтобы принять "непопулярные решения". Это может быть или решение о "завершении войны в том или ином формате" или, напротив, эскалация войны, связанная с мобилизацией. "Скоро мы увидим, какой из сценариев избрал Путин", - отметил Зеленский.