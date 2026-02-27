Bloomberg: Аркадий Волож вышел из российского гражданства

Сооснователь компании "Яндекс" Аркадий Волож отказался от российского гражданства. По данным источника агентства Bloomberg, на этой неделе миллиардер получил подтверждение, что он больше не является гражданином России.

Волож попал под европейские санкции после начала российского вторжения в Украину в июне 2022 года – как сооснователь и глава "Яндекса". Сразу после введения санкций компания объявила об уходе Воложа со всех должностей.

В 2023 году Волож впервые публично осудил вторжение России в Украину. Он заявил, что считает его варварским и ужасается им. В марте 2024 года Евросоюз исключил Воложа из санкционного списка.

В 2024 году российский бизнес "Яндекса" был продан группе инвесторов за 5,2 миллиарда долларов. После продажи голландская компания "Яндекса" была переименована в Nebius – ее получили Волож и иностранные акционеры "Яндекса". Nebius планирует предоставлять бизнесу вычислительные мощности для бизнеса, связанного с искусственным интеллектом.

