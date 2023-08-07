Сооснователь "Яндекса" Волож не упоминает о России в своей биографии

Сооснователь крупнейшей российской IT-компании "Яндекс" Аркадий Волож в биографии, опубликованной на его личном сайте, назвал себя "родившимся в Казахстане израильским предпринимателем" и ни разу не упомянул о том, что долгое время жил и вёл бизнес в России. Внимание на это обратили пользователи соцсетей. Как пишет "Агентство", упоминание о России также пытаются вычеркнуть из англоязычной версии биографии Воложа" в Википедии - так называемая война правок началась накануне и продолжается в понедельник.

"Аркадий Волож — родившийся в Казахстане израильский технический предприниматель, учёный-компьютерщик, инвестор и филантроп... С 2015 года Волож живет в Израиле, занимаясь в основном разработкой и изучением новых технологий", – говорится в биографии, опубликованной на сайте Volozh.com.

Волож родился в городе Гурьев Казахской ССР (ныне Атырау, Казахстан). В Москве жил с 1980-х годов, в 1997 стал одним из сооснователей компании "Яндекс". В середине 2010-х годов он переехал в Израиль, получив также гражданство Мальты. Ещё в 2017 году в связи с 20-летием "Яндекса" он встречался в Москве с Владимиром Путиным. Все посты в "Яндексе" Волож покинул только в 2022 году после того, как в связи с российским широкомасштабным вторжением в Украину был включён в санкционный список. 30 декабря 2022 года Волож объявил сотрудникам об окончательном уходе из компании. Публично он не высказывался о войне в Украине.

Про "Яндекс" в биографии на сайте Воложа упоминается в таком виде: "Волож был соучредителем Yandex NV, зарегистрированной на NASDAQ, одной из крупнейших интернет-компаний в Европе". После российского вторжения в Украину "Яндекс" проходит реструктуризацию, куратором российского бизнеса "Яндекса" стал Алексей Кудрин, недавно включённый в санкционные списки США.

Как отмечает "Агентство", Волож не единственный российский бизнесмен, который дистанцировался от России после начала войны. С публичным осуждением войны, однако, выступили далеко не все из них.

Издание "Проект" в своём недавнем расследовании отмечало, что многие российские миллиардеры, публично не поддержавшие войну, продолжают зарабатывать на контрактах с Минобороны. Среди них был назван и Волож.

На правки в англоязячной Википедии первой обратила внимание волонтёр ОВД. Инфо Юлия Яковлева. В феврале пользователь с IP в Тель-Авиве впервые убрал фразу "российский миллиардер" из статьи, а 6 августа, после того, как фразу вернули, убрал ее повторно, но и эта правка была отменена. По состоянию на полдень 7 августа Волож в его биографии в Википедии назван "родившимся в Казахстане российским миллиардером и бизнесменом", а сама статья защищена от правок.