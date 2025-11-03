Bloomberg: Британия поставила Украине новую партию Storm Shadow

Великобритания поставила Украине дополнительные ракеты Storm Shadow, которые украинские военные используют в том числе для ударов по территории России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Число ракет, которые были поставлены, не называется, однако, как пишет Bloomberg, его должно хватить на зимние месяцы, в течение которых, как считают собеседники издания, Россия усилит удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Как отмечает агентство, действия Лондона могут быть связаны с решением президента США Дональда Трампа в ближайшее время не поставлять Украине крылатые ракеты "Томагавк". Storm Shadow не столь дальнобойны, как "Томагавк", однако могут поражать объекты на территории России на глубину в несколько сот километров. Впервые для удара по военным целям в России Украина использовала их в ноябре 2024 года. Официально британские власти не подтверждали и не опровергали последние поставки.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что на данный момент не рассматривает возможность поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что его позиция может измениться, но на данный момент его ответ - "нет".