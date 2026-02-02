Bloomberg: ЕС рассматривает санкции против платины и меди из РФ

Евросоюз рассматривает возможность запрета импорта из России меди и нескольких металлов платиновой группы в рамках 20-го пакета санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, под ограничения могут попасть иридий, родий, платина и медь. Для принятия санкций необходима поддержка всех стран-членов ЕС. Ранее глава европейского внешнеполитического ведомства Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций планируется принять 24 февраля 2026 года.

Bloomberg отмечает, что в случае принятия новые ограничения будут направлены в основном против "Норникеля", который ранее не подвергался европейским санкциям из-за своей роли в мировой промышленности.