Bloomberg: ЕС рассматривает санкции против платины и меди из РФ

Евросоюз рассматривает возможность запрета импорта из России меди и нескольких металлов платиновой группы в рамках 20-го пакета санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, под ограничения могут попасть иридий, родий, платина и медь. Для принятия санкций необходима поддержка всех стран-членов ЕС. Ранее глава европейского внешнеполитического ведомства Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций планируется принять 24 февраля 2026 года.
Bloomberg отмечает, что в случае принятия новые ограничения будут направлены в основном против "Норникеля", который ранее не подвергался европейским санкциям из-за своей роли в мировой промышленности.
- В 2024 году США и Великобритания запретили торговлю российским алюминием, медью и никелем - этими товарами нельзя торговать на биржах в Чикаго и Лондоне. США запретили также импорт этих металлов.
- Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз намерен включить в новый пакет санкций против России дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний. Кроме того, планируется ввести ограничения против криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые, как утверждается, помогают России обходить ограничения.
- Предыдущий, 19-й пакет санкций Евросоюз утвердил в конце октября 2025 года. Он был направлен на сокращение доходов России от энергетики, усиление финансового давления и контроль за обходом ограничений через третьи страны.