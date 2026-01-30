Bloomberg: ЕС включит в новый пакет санкций против России банки

Евросоюз намерен включить в 20-й пакет санкций против России дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, ЕС также планирует ввести санкции против криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые, как утверждается, помогают России обходить ограничения. В санкционный список предполагается включить новые суда "теневого флота".

Источники Bloomberg не исключают, что Евросоюз впервые применит механизм противодействия обходу санкций, предусматривающий запрет на экспорт станков и отдельных видов радиооборудования в Кыргызстан.

Пакет также может включать новые торговые ограничения в отношении компаний и товаров, необходимых России для производства оружия, а также запрет на импорт некоторых металлов из России.

29 января глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций планируется принять 24 февраля 2026 года. Издание Euractiv сообщало, что среди возможных мер — запрет на обслуживание российских нефтяных танкеров, экспорт предметов роскоши в Россию и сокращение квот ЕС на импорт российских удобрений. С такими инициативами выступили Финляндия и Швеция.

Предыдущий, 19-й пакет санкций Евросоюз утвердил в конце октября 2025 года. Он был направлен на сокращение доходов России от энергетики, усиление финансового давления и контроль за обходом ограничений через третьи страны.

Больше новостей Радио Свобода: