Bloomberg: европейцы хотят убедить Трампа изменить подход к переговорам

Лидеры ведущих европейских стран на предстоящем саммите "Группы семи" (G7) во Франции намерены попытаться убедить президента США Дональда Трампа согласиться на новый подход к переговорам с Россией о завершении войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер, как утверждается в статье, считают, что инициатива в войне сейчас перешла к Украине, и это открывает окно возможностей для переговоров с Россией на более выгодных для Украины условиях, чем раньше. В частности, как говорится в публикации, европейцы хотят добиться согласия Трампа выйти за рамки условий, которые обсуждались на саммите президентов США и России на Аляске в прошлом году. Российские власти ссылаются на достигнутые в Анкоридже договорённости, требуя в частности от Украины вывести войска из Донецкой области. США никогда публично не призывали Украину к этому, однако президент Трамп неоднократно говорил, что на компромисс для завершения войны должны пойти обе стороны.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал успехи Украины на фронте и констатировал, что мирные переговоры сейчас фактически не ведутся, однако отмечал, что США готовы вернуться к роли посредника, если для этого будут условия.

На недавней встрече в Лондоне лидеры Британии, Германии и Франции совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским сформулировали свои условия для переговоров. Они хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня с учетом текущей линии фронта в качестве "отправной точки для переговоров", а также на гарантии безопасности для Украины, включая развёртывание многонациональных сил. Ранее Москва отказывалась от этих требований.

Лидеры так называемой Евротройки, говорится в публикации, считают, что на фоне смещения фокуса США на Ближний Восток есть шанс на то, что Трамп поддержит их предложения об усилении давления на Россию, чтобы та согласилась на переговоры с участием представителей Европы, США, Украины и России.

Саммит "семёрки" с участием Дональда Трампа пройдёт на следующей неделе во Франции. На него приглашён и Владимир Зеленский.

Послы в Москве упомянутых в материале Bloomberg стран - Франции, Великобритании и Германии - 11 июня прибыли на встречу с замглавы МИД России Михаилом Галузиным. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров говорил, что послы сами запросили такую встречу. Как говорится в сообщении МИД России по её итогам, Михаил Галузин разъяснил послам Британии, Франции и Германии "принципиальные подходы российской стороны к поиску урегулирования конфликта", при этом была высказана критика в адрес европейских стран за поддержку Украины.



