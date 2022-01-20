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Bloomberg: ФСБ убедила ЦБ отказаться от криптовалют из-за переводов оппозиции

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет на операции криптовалютами на территории России, чтобы заблокировать переводы оппозиционным политикам и активистам, а также СМИ-"иноагентам". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника.

По данным издания, ФСБ лоббировала запрет криптовалюты из-за того, что платежи по криптовалютах трудно отследить. Такой способ всё чаще используются россиянами для пожертвований в пользу в том числе "нежелательных организаций".

Финансирование оппозиционных политиков и активистов – незначительная часть объема криптовалюты в России, который оценивается в семь триллионов рублей. Однако ФСБ "обеспокоена" тем, что криптокошельки становятся более популярными среди оппозиционеров и СМИ-"иноагентов" как способ безопасно отправлять пожертвования.

Центробанк и ФСБ на момент публикации не комментировали эту информацию. В конце 2021 года Набиуллина заявила, что Центробанк выступает против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре России.

Такое отношение к цифровым валютам объясняли тем, что держатели криптокошельков могут стать жертвами мошенников, а отследить перевод будет практически невозможно. "Мы не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы. И мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой, это реализовать вполне можно", – сказала она.

Российские законы не запрещают покупать или продавать криптовалюту, но не позволяют выпускать её на российских площадках и использовать в качестве средства платежа внутри России. Обменять криптовалюту в банке нельзя, это можно сделать только через криптобиржи, криптообменники и онлайн-кошельки, что повышает риски для держателей цифровых кошельков.

Криптовалюта для оппозиции. Как государство перехватило инициативу
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Криптовалюта для оппозиции. Как государство перехватило инициативу

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Самые жесткие меры для борьбы с криптовалютой применил Китай. В сентябре прошлого года власти страны запретили криптообменникам предоставлять услуги по покупке криптовалюты на территории страны. Запрещена также работа майнеров.

В США и в ряде европейских стран криптовалюта наоборот постепенно становятся финансовым инструментом, который регулируется и защищается законом как валюта или как актив.

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