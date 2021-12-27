Поле битвы Путина — Интернет

Требования удаления разоблачительной информации. Блокировки неугодных сайтов. Война в виртуальном пространстве в 2021 году стала нормой для путинского режима. Построит ли Кремль в России свой "китайский файрволл"?

В эфире политик Дмитрий Гудков, политолог Дмитрий Орешкин, сооснователь проекта "ОВД-Инфо" Григорий Охотин, глава юридической практики "РосКомСвободы" Саркис Дарбинян.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 27 декабря в 19:05