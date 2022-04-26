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Bloomberg и Onet: Россия приостановила поставки газа в Польшу

Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. Об этом сообщает польский портал Onet со ссылкой на источники в правительственных кругах и в энергетической компании PGNiG. Информацию подтверждает агентство Bloomberg.

Газпром приостановку поставок отрицает и подчёркивает, что 26 апреля – последний день, когда Польша обязана заплатить за поставки газа по новой схеме (в российской валюте).

Источники Onet сначала заявили о значительном сокращении поставок газа, а затем – об их приостановке.

Ранее – 26 апреля – представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимской заявил, что Варшава не намерена оплачивать газ в рублях, как того требует Россия.

В тот же день в PGNiG заявили, что в связи с угрозой приостановки поставок ситуация находится на постоянном контроле. Правительство Польши официальных комментариев ещё не давало, но, по данным Onet, созвало кризисную группу.

  • 1 апреля президент Владимир Путин обязал вести расчёты за газ только в рублях со странами, которые правительство признало "недружественными".

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