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Путин подписал указ об оплате поставок газа рублями. Покупатели продолжат платить в долларах и евро

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, вводящий новый порядок оплаты газовых контрактов так называемыми "недружественными странами". Он обещал обязать их платить за поставки в рублях. Согласно тексту документа, оплата продолжит производиться в долларах и евро.

Указ вводит новую схему оплаты с 1 апреля, но выполним может быть не раньше чем с 10-го числа, когда ЦБ разработает порядок его исполнения. Импортёры из списка недружественных стран, куда входят, например, страны ЕС и Япония, должны будут открыть два специальных счёта в Газпромбанке. Один – в валюте, в которой они уже производят платежи. Другой – в российских рублях.

После поступления денег на валютный счёт от импортёра российский банк сам продаст валюту на московской бирже и зачислит деньги на рублёвый счёт. Оттуда они будут переведены "Газпрому". Такая схема позволит российским властям заявлять, что расчёты производятся в рублях, а покупателям – платить как раньше.

Ранее страны Евросоюза уже заявили, что не будут платить за газ в рублях, как потребовала Москва. В четверг глава Минфина Франции Брюно лё Мэр дал понять, что Париж и Берлин не примут условия России и по новой схеме. Кремль в свою очередь угрожает не продавать газ другими способами.

В четверг Путин заявил, что если недружественные страны не будут платить с 1 апреля по новой схеме, то Москва будет считать это неисполнением обязательств, а действующие контракты будут остановлены. Такая формулировка, впрочем, не означает, что поставки газа обязательно будут остановлены. Кроме того, указ Путина позволяет вводить исключения для покупателей и разрешать им платить так, как они делали это раньше.

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