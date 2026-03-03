Bloomberg: Китай убеждает Иран не закрывать Ормузский пролив

Китай оказывает давление на иранских чиновников, чтобы гарантировать, что Тегеран, несмотря на военные действия против Израиля и США, не будет атаковать танкеры с нефтью и сжиженным природным газом (СПГ) в Ормузском проливе и обеспечит бесперебойную поставку энергоносителей на мировой рынок, пишет Bloomberg cо ссылкой на неназванных топ-менеджеров газовой отрасли.

Китай, отмечает агентство, является основным покупателем иранской нефти, что обеспечивает значительную поддержку экономики исламской республики. При этом Китай, как крупнейший в мире импортёр энергоносителей, зависит и от поставок нефти и газа из других стран Персидского залива.

В частности, иранских чиновников попросили избегать ударов по экспортным центрам, таким как Катар, который поставляет 30% китайского СПГ, что составляет значительную часть общего объема даже с учетом поставок по трубопроводам и из других источников.

Катар, на долю которого приходится пятая часть мирового объема сжиженного природного газа, после иранской атаки приостановил производство СПГ на крупнейшем в мире экспортном терминале QatarEnergy в Рас-Лаффане. По данным Bloomberg, это первая полная остановка за почти три десятилетия работы. В связи с сообщениями о приостановке работы резко растут рыночные цены на газ, в частности в Европе. Существенно выросли также цены на нефть.

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал своему иранскому коллеге Аббасу Арагчи, что хотя Пекин поддерживает усилия по обеспечению национальной безопасности, Тегерану следует обратить внимание на "обоснованные опасения" своих соседей, пишет агентство со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай "настоятельно призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, избегать эскалации напряженности и обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе".

Танкерное движение по Ормузскому проливу, который связывает Персидский залив с мировым океаном, фактически прекратилось после того, как Израиль и США начали операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран стал обстреливать не только Израиль, но и другие страны региона. Помимо терминала QatarEnergy, Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Заявлялось также об обстреле одного из танкеров в Ормузском проливе.