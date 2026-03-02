Третий день ударов по Ирану. Иран продолжает бить по странам региона

Иран и США в понедельник продолжили наносить удары по целям в Иране. Это третий день воздушной кампании, целями которой президент США Дональд Трамп назвал ликвидацию ракетного потенциала Ирана, лишение его способности создать ядерное оружие и устранение террористических угроз, исходящих, по его словам, от властей в Тегеране.

Израильские ВВС, по сообщению Армии обороны Израиля, нанесли удары более чем по 600 целям, в том числе по объектам ПВО, ракетным системам и местам пребывания высшего руководства.

В результате удара в первый день кампании, 28 февраля, были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ещё ряд руководителей.

Командование США сообщило об ударах американских военных, в частности, по ракетным пусковым установкам. Кроме того, сообщалось об ударе по ядерному объекту в городе Исфахан, пока не уточнялось, кто именно его нанёс.

В понедельник сообщалось также о новых ударах по Тегерану, в том числе по правительственному кварталу.

По данным иранского Красного полумесяца, с начала ударов в Иране погибли более 550 человек.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в понедельник о поддержке действий США и Израиля в отношении ядерных амбиций и ракетной программы Ирана. При этом он отметил, что нет "абсолютно никаких планов" участия в конфликте НАТО как организации.

Удары Ирана

Иран продолжает наносить ракетные удары по Израилю, а также запускает ракеты и дроны по странам региона, в которых расположены американские военные базы. В Корпусе стражей исламской революции заявили о поражении танкера Athen Nova под флагом Гондураса в Ормузском проливе, а также ударах по базам США в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте. Власти Бахрейна сообщили о гибели одного человека в результате падения обломков сбитой ракеты. В Катаре компания QatarEnergy заявила, что приостановила производство сжиженного природного газа после того, как иранские дроны атаковали промышленные объекты. В городе Беер-Шева в Израиле не менее 15 человек получили ранения после попадания ракеты.

Проблемы с авиасообщением

По-прежнему остаётся серьёзно нарушенным авиасообщение в регионе. Ряд авиакомпаний приостановили выполнение рейсов на Кипр после того, как был нанесён удар по расположенной на острове британской авиабазе Акротири. Аэропорты в ОАЭ работают в ограниченном режиме. В российской авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что с 3 марта она начнёт выполнять рейсы в ОАЭ для того, чтобы вывезти российских туристов. Утверждается, что два рейса отправятся из Дубая, один из Абу-Даби. Оба города в последние дни подвергались ударам. Вечером в понедельник в Москву прибыл первый за три дня самолёт из Абу-Даби.