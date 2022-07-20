Bloomberg: Первые дела против России в Гааге начнут рассматривать зимой

Международный уголовный суд в Гааге намерен выдвинуть первые обвинения в предполагаемых российских военных преступлениях в Украине уже этой зимой, сообщает агентство Bloomberg. Точная дата начала производства по первому делу не называется, однако, по данным Bloomberg, это может произойти либо в конце текущего года, либо в начале следующего.

Также сообщается, что представители Украины договариваются с Международным судом о передаче ему как минимум одного российского военнопленного, который якобы готов дать свидетельские показания против России.

Генеральная прокуратура Украины ведёт сбор свидетельств о возможных военных преступлениях российских войск и собственные расследования с первого дня войны. В марте для сбора доказательств преступлений российской армии в Украине была создана совместная следственная группа с участием нескольких европейских судебных органов, в том числе Международного уголовного суда в Гааге. Работу группы поддерживает агентство Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия.

По данным на 6 июля, Генеральная прокуратура Украины приняла к расследованию подозрения в совершении более 21 тысяч военных преступлений с начала российского вторжения. Бывший генпрокурор страны Ирина Венедиктова сообщила Би-би-си, что в ее ведомство ежедневно поступает около 200-300 новых свидетельств о предполагаемых преступлениях.