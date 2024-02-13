Bloomberg: половина танкеров прекратила перевозку нефти из РФ

Около половины из 50 танкеров, которые попали под санкции США с октября 2023 года, прекратили транспортировку нефти из России. Об этом сообщает Bloomberg. Это, как пишет агентство, подтверждает, что ужесточение ограничений усиливает давление на Москву.

По информации Bloomberg, после введения ограничений груз забрали 18 танкеров, из которых девять были челночными. Ещё столько же получали топливо в привычном режиме. Ещё семь танкеров простаивали до их включения в санкционный список. Остальные 21 не загружали топливо.

Bloomberg отмечает, что за последние два месяца 14 танкеров, которые перевозили российскую нефть в Индию, либо дрейфовали, либо стояли на якоре в водах восточнее Сингапура. Почти половина из них, по информации агентства, развернулись, не добравшись до пункта назначения. Кроме того, ужесточение санкций привело к тому, что от торговли российской нефтью отказались греческие танкеры, пишет агентство.

В декабре США и другие страны "Группы семи" объявили об ужесточении мер по контролю за соблюдением ценового потолка на российскую нефть, введя ограничения в отношении судоходных компаний, перевозящих сырье из России по цене выше 60 долларов за баррель.

С конца прошлого года под американские санкции попали компании из ОАЭ, Турции и Либерии, управляющие 50 танкерами, которыми владеют российские компании, в частности "Совкомфлот".