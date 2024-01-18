Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

США расширили санкционный список торгующей российской нефтью компанией

Министерство финансов США сообщило 18 января, что ввело санкции против судоходной компании из Объединенных Арабских Эмиратов за нарушение режима ограничения цены на экспорт российской нефти. Это первый такой случай в этом году, отмечает Голос Америки.

В заявлении Минфина говорится, что санкции Управления по контролю за иностранными активами наложены на компанию Hennesea Shipping Co Ltd, которая является конечным владельцем 18 танкеров под либерийским флагом, приобретенных в конце 2022 года.

Одно из судов компании, “ХС Атлантика”, перевозило сырую нефть российского происхождения, проданную по цене выше предельного уровня в 60 долларов, установленного странами G7. При этом компаниями пользовалась услугами американского поставщика морских услуг, что позволило привлечь её к ответственности.

Ценовой потолок в 60 долларов за баррель для поставляющейся по морю российской нефти был введён западными странами в декабре 2022 года для ограничения доходов Кремля во время войны в Украине. Из-за войны и санкций большая часть российской нефти экспортируется в Индию и Китай, они к потолку не присоединялись.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG