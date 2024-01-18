Министерство финансов США сообщило 18 января, что ввело санкции против судоходной компании из Объединенных Арабских Эмиратов за нарушение режима ограничения цены на экспорт российской нефти. Это первый такой случай в этом году, отмечает Голос Америки.

В заявлении Минфина говорится, что санкции Управления по контролю за иностранными активами наложены на компанию Hennesea Shipping Co Ltd, которая является конечным владельцем 18 танкеров под либерийским флагом, приобретенных в конце 2022 года.

Одно из судов компании, “ХС Атлантика”, перевозило сырую нефть российского происхождения, проданную по цене выше предельного уровня в 60 долларов, установленного странами G7. При этом компаниями пользовалась услугами американского поставщика морских услуг, что позволило привлечь её к ответственности.

Ценовой потолок в 60 долларов за баррель для поставляющейся по морю российской нефти был введён западными странами в декабре 2022 года для ограничения доходов Кремля во время войны в Украине. Из-за войны и санкций большая часть российской нефти экспортируется в Индию и Китай, они к потолку не присоединялись.