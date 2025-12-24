Bloomberg: Россия будет добиваться внесения изменений в мирный план

Москва намерена добиваться внесения изменений в мирный план из 20 пунктов, разработанный в результате обсуждений Украины и США, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По словам собеседника агентства, Москва рассматривает этот план как отправную точку для дальнейших переговоров, поскольку в нем отсутствуют важные для России положения.

Источник утверждает, что Россия хочет получить гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток, а Украина сохранит нейтральный статус в случае вступления в Евросоюз. Кроме того, в документе не учтены пожелания России относительно ограничений для вооруженных сил Украины после окончания войны, и нет четких гарантий относительно статуса русского языка в стране. Россия также хочет "ясности" в вопросе снятия санкций и будущего замороженных на Западе активов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о результатах переговоров, и Москва вскоре продолжит контакты с Вашингтоном по поводу своей позиции. Он добавил, что в настоящее время переговоры Путина и президента США Дональда Трампа не планируются.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский рассказал о параметрах последней версии мирного плана. В частности, в документ включает подтверждение суверенитета Украины и предусматривает соглашение о ненападении между Киевом и Москвой с созданием механизма мониторинга на линии соприкосновения. Украине предлагаются гарантии безопасности, в том числе от США, НАТО и Европы по аналогии пятой статьёй Договора о НАТО. Численность ВСУ в мирное время предлагается зафиксировать на уровне 800 тысяч человек, а Украина сохраняет безъядерный статус.

Вопрос контроля над Запорожской АЭС остаётся нерешённым. Не достигнуто согласие и по территориальному вопросу.

Больше новостей Радио Свобода: