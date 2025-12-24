Зеленский раскрыл содержание мирного плана из 20 пунктов

Президент Украины на встрече с журналистами рассказал о параметрах мирного плана, который обсуждается с США и Россией. Документ, опубликованный украинскими изданиями, предполагает прекращение огня сразу после подписания соглашения и охватывает вопросы безопасности, территорий, экономики и гуманитарной сферы.

План включает подтверждение суверенитета Украины и предусматривает соглашение о ненападении между Киевом и Москвой с созданием механизма мониторинга на линии соприкосновения. Украине предлагаются гарантии безопасности, в том числе от США, НАТО и Европы по аналогии пятой статьёй Договора о НАТО и восстановлением санкций против России в случае возобновления конфликта по российской инициативе.

При этом гарантии утрачивают силу, если конфликт будет возобновлён по инициативе Украины. Численность ВСУ в мирное время предлагается зафиксировать на уровне 800 тысяч человек, а Украина сохраняет безъядерный статус.

Отдельный блок посвящён обязательствам России, включая законодательное закрепление политики ненападения на Европу и Украину, а также обязательство не препятствовать использованию Днепра и Чёрного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнскую косу в Николаевской области предлагается демилитаризовать.

Экономическая часть плана предполагает вступление Украины в ЕС и краткосрочный привилегированный доступ к европейскому рынку, меры поддержки экономического развития, инвестиционные соглашения и создание фондов обновления с целью привлечения до 800 миллиардов долларов. Также предлагается соглашение о свободной торговле Украины с США, при этом Соединённые Штаты добиваются аналогичного соглашения с Россией.

Вопрос контроля над Запорожской АЭС остаётся нерешённым. Вашингтон предлагает совместное управление Украиной, Россией и США, тогда как Киев настаивает на совместном управлении без участия России.

Не достигнуто согласие и по территориальному вопросу. Украина предлагает вывод российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, а в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – признание де-факто линии соприкосновения на момент соглашения.

Россия требует вывода украинских войск из Донбасса, США предлагают компромисс в виде свободной экономической зоны, с чем Украина согласна только через референдум, если не будет принят вариант "стоим, где стоим". После урегулирования территориальных вопросов стороны обязуются не менять договорённости силой.

План также предусматривает создание гуманитарного комитета, обмен военнопленных "всех на всех", возвращение гражданских, включая детей и политзаключённых, а также решение проблем жертв конфликта.

Украина обязуется провести выборы как можно скорее после заключения соглашения. Контроль за выполнением юридически обязательного договора предлагается возложить на "Совет мира" под председательством президента США Дональда Трампа.