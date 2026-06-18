Bloomberg: Россия может увеличить военные расходы на 4–5 трлн рублей

Российские власти рассматривают возможность увеличить расходы на войну в 2026 году ещё на четыре – пять триллионов рублей, что примерно на 40% превышает объём средств, заложенных в бюджет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, часть дополнительных расходов планируется покрыть за счёт новых заимствований на внутреннем рынке в размере двух – трёх триллионов рублей.

Bloomberg отмечает, что расходы на обслуживание уже существующего внутреннего долга в текущем году составляют около четырёх триллионов рублей. Это пятая по величине статья федерального бюджета после обороны, национальной безопасности, социальной политики и экономики.

Дефицит российского бюджета за первые пять месяцев 2026 года, по данным агентства, достиг шести триллионов рублей, или 2,6% ВВП, превысив годовой целевой показатель примерно на 60%.

Ранее Bloomberg сообщал, что представители Минфина и Центробанка предупреждали Владимира Путина о рисках дальнейшего роста военных расходов для бюджетной устойчивости. По данным источников агентства, президент поручил искать сокращения по другим статьям расходов, не затрагивая оборонный бюджет.

Несмотря на рост мировых цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, дополнительных нефтегазовых доходов, по оценкам Bloomberg и Financial Times, недостаточно для покрытия увеличивающихся военных расходов. Последняя версия российского бюджета на 2026 год предусматривает дефицит в размере 3,8 триллиона рублей, но уже за первые пять месяцев года он достиг почти шести триллионов рублей – это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны.