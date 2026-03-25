Bloomberg: Россия вдвое увеличила доходы от экспорта нефти

Россия получает наибольшую прибыль от экспорта нефти с начала войны с Украиной и извлекает выгоду из войны на Ближнем Востоке за счёт увеличения поставок нефти на фоне роста цен и ослабления санкций, сообщает Bloomberg.

За последние три недели среднесуточные доходы России от экспорта нефти выросли вдвое – со 135 миллионов долларов в день в январе до 270 млн долларов. Агентство связывает такой рост с конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива, а также ослаблением санкций. 13 марта США разрешили поставку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта.

С 16 по 22 марта в среднем за сутки объемы перевозок нефти превысили четыре миллиона баррелей в день, что примерно на 100 тысяч баррелей в день больше, чем за последние три с половиной месяца. Рост обусловлен тем, что танкеры, загружающиеся в Новороссийске, начали принимать на борт более крупные грузы, говорится в материале.

Кроме того, агентство Bloomberg выяснило, что нефтеперерабатывающие заводы Индии закупили у России около 60 миллионов баррелей нефти с поставкой в апреле после получения соответствующих разрешений Минфина США.

Среди покупателей – Mangalore Refinery & Petrochemicals и Hindustan Mittal Energy, которые с декабря избегали прямых поставок из-за угрозы санкций. По данным собеседников, нефть закупалась с премией от 5 до 15 долларов за баррель. Объем сопоставим с текущим месяцем, но вдвое превышает февраль.

Индия рассчитывает, что разрешения США будут действовать, пока сохраняются перебои поставок через Ормузский пролив. При этом НПЗ продолжают диверсификацию, включая рост закупок из Венесуэлы.

По данным аналитиков S&P Global Commodities at Sea, в марте поставки нефти из России в Индию выросли на 27% — до 1,4 миллионов баррелей в сутки.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что ослабление санкций, призвано снизить доходы Москвы от продажи нефти, а не увеличить их, как считают оппоненты этого решения. По его данным, Россия получит дополнительные доходы, но не более двух миллиардов долларов, что, как подчеркнул министр, "равно одному дню бюджета России".