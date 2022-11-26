В администрации президента России готовится указ о запрете продавать нефть странам, которые ввели потолок цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Запрет будет распространяться как на компании, так и на страны, которые присоединились к механизму ограничения цен. Источник издания не уточнил, каким образом будет определяться участие в этом механизме. Утверждается, что будет запрещено "любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты". В Кремле пока не комментировали информацию о предполагаемом указе.
Идея введения ограничения цен на закупку российской нефти, перевозимой танкерами, была предложена несколько месяцев назад министром финансов США Джаннет Йеллен. США, страны Евросоюза и другие участники рынка стремятся сократить российские доходы от продажи нефти, которые считаются основным источником финансирования вторжения в Украину, и одновременно не допустить резкого скачка цен на мировом нефтяном рынке.
24 ноября Bloomberg и Politico написали, что большинство стран Евросоюза поддерживают введение потолка цен на российскую нефть, однако пока не могут договориться о его верхнем пределе.
- 5 декабря в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами.
- В случае неспособности стран – членов Евросоюза достичь договоренности о пределе цен импортируемой российской нефти с 5 декабря в силу должен вступить европейский запрет на финансирование и страхование перевозок российской нефти. Это может, как опасается Белый дом, привести к резкому взлету мировых цен нефти.
- Россия уже заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен.
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