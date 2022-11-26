В администрации президента России готовится указ о запрете продавать нефть странам, которые ввели потолок цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Запрет будет распространяться как на компании, так и на страны, которые присоединились к механизму ограничения цен. Источник издания не уточнил, каким образом будет определяться участие в этом механизме. Утверждается, что будет запрещено "любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты". В Кремле пока не комментировали информацию о предполагаемом указе.

Идея введения ограничения цен на закупку российской нефти, перевозимой танкерами, была предложена несколько месяцев назад министром финансов США Джаннет Йеллен. США, страны Евросоюза и другие участники рынка стремятся сократить российские доходы от продажи нефти, которые считаются основным источником финансирования вторжения в Украину, и одновременно не допустить резкого скачка цен на мировом нефтяном рынке.

24 ноября Bloomberg и Politico написали, что большинство стран Евросоюза поддерживают введение потолка цен на российскую нефть, однако пока не могут договориться о его верхнем пределе.