Страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть

Большинство стран Евросоюза поддерживают введение потолка цен на российскую нефть, однако, пока не могут договориться о его верхнем пределе. Об этом сообщают Bloomberg и Politico со ссылкой на источники. Решение должно было быть достигнуто в среду, 23 ноября.



Польша в среду отклонила предложенные 65 долларов за баррель, посчитав, что это "слишком щедро" для Москвы. Варшава и страны Балтии требуют установить потолок цены на российскую нефть в 30 долларов за баррель. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и официальных лиц в ЕС.

В то же время Греция, чья судоходная отрасль перевозит много нефти, не хочет опускаться ниже 70 долларов за баррель, отмечает Bloomberg. Обсуждения продолжатся в четверг. Помимо этого, 24 ноября пройдет встреча министров энергетики ЕС, на которой будут обсуждаться меры по сдерживанию цен на природный газ, сообщает агентство.



Накануне The Wall Street Journal писала, что ЕС обсуждает введение ценового потолка на российские поставки нефти на уровне около 60–70 долларов за баррель. Для введения этой меры необходимо согласие всех стран-членов Европейского союза. После этого, как ожидается, решение одобрят "Группа семи" и Австралия.

Идея введения ограничения цен на закупку российской нефти, перевозимой танкерами, была предложена несколько месяцев назад министром финансов США Джаннет Йеллен. США, страны Евросоюза и другие участники рынка стремятся сократить российские доходы от продажи нефти, которые считаются основным источником финансирования вторжения в Украину, и одновременно не допустить резкого скачка цен на мировом нефтяном рынке.

Изначально обсуждалось установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне 40–60 долларов за баррель. В конце октября Bloomberg сообщил, что позиция США по ограничению цен на российскую нефть смягчилась и рассматривается потолок выше 60 долларов за баррель.