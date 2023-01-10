Bloomberg: российская нефть продается в половину мировых цен

Российская нефть марки Urals торговалась 6 января по цене менее 38 долларов за баррель. Это - ниже потолка цены на российскую нефть, введённого ЕС и странами "Группы семи" с целью сократить возможности Москвы для финансирования войны с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.

Согласно данным Argus, Urals продавалась в пятницу за 37,80 долларов за баррель в порту Приморск. При этом в тот же день мировой эталон Brent стоил более 78 долларов за баррель.



Как отмечает Bloomberg, западные санкции привели к растущей зависимости России от Китая и Индии. Эти две страны, а также Турция являются на сегодня единственными крупными покупателями российской нефти. В сложившейся ситуации Москва вынуждена продавать свою нефть по заниженным ценам, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока, пишет агентство.

Bloomberg также сообщает, что объемы нефти, идущей в Китай, Индию и Турцию, упали до самых самых низких показателей за 10 недель. Сокращение поставок в Турцию стало "особенно драматичным", отмечает агентство. Так, согласно данным отслеживания судов, объем импорта из России, который увеличился почти до 400 тысяч баррелей в день в сентябре, упал до 21 тысячи баррелей в день за последние четыре недели. Это даже ниже, чем было до начала военных действий в Украине в конце февраля прошлого года, указывает Bloomberg.