WSJ: экспорт российской нефти в декабре сократился на 22%

Экспорт российской сырой нефти в декабре сократился на 22% по сравнению со средним показателем за 11 месяцев 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Аналитики отмечают, что на фоне введения потолка цен экспорт нефти в декабре составил в среднем два с половиной миллиона баррелей в сутки. При этом санкции не коснулись небольшой группы покупателей российской нефти, куда вошли Индия, Китай, Турция и Болгария, говорится в исследовании. Кроме того, на снижение поставок нефти могли повлиять зимняя непогода и снижение спроса со стороны Китая.

Поставки российского газа за границу в этом году также упали на 46% по сравнению с прошлогодними.