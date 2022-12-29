WSJ: экспорт российской нефти в декабре сократился на 22%

Экспорт российской сырой нефти в декабре сократился на 22% по сравнению со средним показателем за 11 месяцев 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Аналитики отмечают, что на фоне введения потолка цен экспорт нефти в декабре составил в среднем два с половиной миллиона баррелей в сутки. При этом санкции не коснулись небольшой группы покупателей российской нефти, куда вошли Индия, Китай, Турция и Болгария, говорится в исследовании. Кроме того, на снижение поставок нефти могли повлиять зимняя непогода и снижение спроса со стороны Китая.
Поставки российского газа за границу в этом году также упали на 46% по сравнению с прошлогодними.
- После военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие страны Европы и мира заявили, что намерены как можно скорее снизить свою зависимость от российских энергоносителей, а по возможности полностью отказаться от них.
- 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Он был согласован Евросоюзом, странами "Группы семи" и Австралией. Цель этого решения – снизить доходы России, помогающие её властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.
- В первую неделю действия ценового потолка и запрета на поставки российской нефти по морю экспорт из России снизился на 54%
- Президент России Владимир Путин в ответ запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов странам, которые используют потолок цен.
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