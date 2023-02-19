Bloomberg: санкции США затронут энергетику, ВПК и финансы

В новый пакет санкций Соединённых Штатов против России, о котором, как ожидается, будет объявлено в преддверии годовщины российского вторжения в Украину 24 февраля, войдут ограничения против энергетического и оборонного сектора, финансовых институтов, а также ряда физических лиц. Об этом со ссылкой на источники сообщает в воскресенье Bloomberg.
В сообщении также говорится, что США и их союзники сосредоточатся на борьбе с обходом санкционного режима с использованием третьих стран. Белый дом пока не комментировал сообщение.
Ранее о том, что к годовщине вторжения страны "Группы семи" введут против России новые санкции, сообщила заместитель госсекратаря США Виктория Нуланд. Она упомянула дальнейшие ограничения на поставки высокотехнологичного оборудования.
Еворосоюз также готовит новый - десятый по счёту - пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будут введены новые ограничения на экспорт ряда промышленных товаров. В список могут войти электроника, специализированные автомобили, детали машин, запасные части для грузовиков и реактивных двигателей. Ожидается и включение в санкционный список ещё нескольких банков, предположительно в него может войти и "Альфа-Банк". При этом пакет пока не одобрен. Сообщается, что, по всей видимости, новых ограничений против энергетического сектора в нём не будет.
Одна из обсуждаемых возможных мер - запрет на экспорт алмазов из России. Её введение, однако, сталкивается с техническими трудностями, поскольку передвижение алмазов и драгоценных камней через границу трудно отследить. То же агентство Bloomberg в воскресенье пишет, что страны G7 и ЕС обсуждают механизм, который всё же позволил бы это сделать.
- Масштабные санкции были введены странами Запада против Москвы сразу после вторжения в Украину 24 февраля, под них попали целые сектора экономики и более тысячи физических и юридических лиц. США, ЕС и их союзники ввели за последний год несколько раундов санкций. В Москве заявляют, что, несмотря на всё их негативное воздействие, целей они не добились, российская экономика не рухнула. На Западе признают, что на данный момент санкции имели лишь ограниченный эффект, однако настаивают на том, что они в любом случае необходимы как инструмент оказания экономического давления.
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