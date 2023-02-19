Bloomberg: санкции США затронут энергетику, ВПК и финансы

В новый пакет санкций Соединённых Штатов против России, о котором, как ожидается, будет объявлено в преддверии годовщины российского вторжения в Украину 24 февраля, войдут ограничения против энергетического и оборонного сектора, финансовых институтов, а также ряда физических лиц. Об этом со ссылкой на источники сообщает в воскресенье Bloomberg.

В сообщении также говорится, что США и их союзники сосредоточатся на борьбе с обходом санкционного режима с использованием третьих стран. Белый дом пока не комментировал сообщение.

Ранее о том, что к годовщине вторжения страны "Группы семи" введут против России новые санкции, сообщила заместитель госсекратаря США Виктория Нуланд. Она упомянула дальнейшие ограничения на поставки высокотехнологичного оборудования.

Еворосоюз также готовит новый - десятый по счёту - пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будут введены новые ограничения на экспорт ряда промышленных товаров. В список могут войти электроника, специализированные автомобили, детали машин, запасные части для грузовиков и реактивных двигателей. Ожидается и включение в санкционный список ещё нескольких банков, предположительно в него может войти и "Альфа-Банк". При этом пакет пока не одобрен. Сообщается, что, по всей видимости, новых ограничений против энергетического сектора в нём не будет.

Одна из обсуждаемых возможных мер - запрет на экспорт алмазов из России. Её введение, однако, сталкивается с техническими трудностями, поскольку передвижение алмазов и драгоценных камней через границу трудно отследить. То же агентство Bloomberg в воскресенье пишет, что страны G7 и ЕС обсуждают механизм, который всё же позволил бы это сделать.