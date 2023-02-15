Урсула фон дер Ляйен объявила о содержании нового пакета санкций

Новые санкции против России предусматривают ограничения на многие промышленные товары, в которых нуждается Россия и которые она не может получить за счет поставок из третьих стран. С таким заявлением выступила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В перечень жизненно важных товаров, которые не будут поставляться в Россию, входит электроника, специализированные автомобили, детали машин, запасные части для грузовиков и реактивных двигателей. По словам главы Еврокомиссии в пакет санкций также включены товары для строительного сектора, которые могут быть направлены на нужды российских вооруженных сил, например антенны или краны".



Дополнительные ограничения также вводятся на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. Речь идёт о дополнительном контроле в отношении 47 электронных компонентов, которые можно использовать в российских системах вооружений - это беспилотники, ракеты, вертолеты.

"Мы будем отслеживать олигархов, пытающихся скрыть или продать свои активы, чтобы избежать санкций, – заявила фон дер Ляйен. – Вместе с государствами-членами ЕС мы проведем анализ всех замороженных активов российского центрального банка, находящихся в ЕС". По словам главы Еврокомиссии, это крайне важно для возможного использования государственных российских активов для восстановления в Украине, сообщил "Голос Америки".