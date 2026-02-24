Bloomberg: США хотят, чтобы война закончилась не позднее 4 июля

Администрация Дональда Трампа хотела бы добиться завершения российско-украинской войны до 4 июля, когда в США будут отмечать 250-летие Декларации независимости. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников агентства, союзники США по НАТО скептично относятся к этим планам. "Они заявляют, что США настаивают на заключении соглашения до того, как Трамп проведет 4 июля торжества по случаю 250-й годовщины независимости США. Но, по словам европейских высокопоставленных чиновников и представителей НАТО, нет никаких признаков того, что российский президент Владимир Путин готов заключить соглашение, которое не удовлетворяло бы его основные требования", – пишет Bloomberg.

Одним из основных условий для завершения войны Кремль называет переход под юрисдикцию Москвы занятых российской армией территорий Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединённые Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс США, намеченные на ноябрь.