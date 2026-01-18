Bloomberg: Трамп требует $1 млрд за постоянное место в "Совете мира"

Администрация президента США Дональда Трампа просит страны, которые хотят получить постоянное место в "Совете мира", внести не менее 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое ознакомились с проектом устава группы.

Государства, которые сделают взнос в течение первого года после вступления устава в силу, получат постоянное членство, остальные будут назначаться на срок не более трех лет. Согласно документу, Трамп станет первым председателем "Совета мира" и будет решать, кого пригласить в организацию. Он также будет обладать правом исключать членов группы, если это решение не будет заблокировано большинством в две трети голосов.

Решения в группе будут приниматься большинством голосов, каждое государство-член будет иметь один голос. При этом, как отмечается в документе, все решения подлежат одобрению председателя.

Неназванный американский чиновник рассказал Bloomberg, что собранные средства будут использованы для выполнения мандата "Совета мира" по восстановлению сектора Газа.

Изначально создание "Совета мира" являлось частью мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Однако в тексте устава, как пишет газета Financial Times, Газа не упоминается. Согласно документу, "Совет мира" – это "международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой их возникновения".

Как отмечает Bloomberg, критики Трампа опасаются, что американский президент пытается создать альтернативу или конкурента ООН, которую он давно критикует. Ранее источник FT заявил, что Белый дом рассматривает "Совет мира" "как потенциальную замену ООН… своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования других конфликтов за пределами сектора Газа".

Сообщается, что Трамп уже пригласил ряд мировых лидеров, в том числе президента Аргентины Хавьера Милея, премьер-министра Канады Марка Карни и президента Турции Реджепа Эрдогана войти в состав "Совета мира". По данным источников Reuters, приглашения также получили лидеры Франции, Германии и Австралии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была приглашена представлять Евросоюз.

16 января Белый дом объявил, что в учредительный исполнительный совет по Газе войдут семь человек, в том числе госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Также будет создан отдельный исполнительный совет Газы, в который войдут 11 человек. Среди них – министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Сигрид Кааг и министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль-Хашими.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что состав этого совета не был согласован с Израилем и противоречит его политике. Reuters отмечает, что, это может быть связано с присутствием Фидана, так как Израиль возражает против участия Турции.