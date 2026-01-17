FT: США думают расширить деятельность "Совета мира" на Украину

Американские чиновники выдвинули идею расширить мандат "Совета мира", созданного для сектора Газа, и распространить его действие на Украину и Венесуэлу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По мнению одного из собеседников газеты, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает "Совет мира" "как потенциальную замену ООН… своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования других конфликтов за пределами сектора Газа".

Арабский дипломат заявил FT, что в регионе относятся к этой идее "с осторожностью", так как "это не обычная процедура".

Высокопоставленный украинский чиновник, участвовавший в переговорах с США, заявил, что создание отдельного "Совета мира" под руководством Трампа входит в число предложений по урегулированию конфликта. По словам собеседника газеты, в состав этого органа могут войти представители Украины, Европы, НАТО и России – они будут следить за выполнением мирного соглашения из 20 пунктов.

17 января глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация прибыла в США для очередного раунда переговоров. В состав делегации также входят секретарь СНБО Рустем Умеров и народный депутат Давид Арахамия. По словам Буданова, они планируют провести встречу с посланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также министром армии Дэниелом Дрисколлом. В ходе переговоров будут обсуждаться детали мирного соглашения.

Ранее Белый дом назвал состав "Совета мира" для сектора Газа. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, американский бизнесмен Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Габриэль. Сообщается, что каждый член совета будет курировать определенный портфель задач, "имеющих решающее значение для стабилизации ситуации в секторе Газа".

Национальный комитет по управлению сектором Газа возглавит Али Шаат, который ранее занимал высокие посты в Палестинской национальной администрации.

Связующим звеном между "Советом мира" и Национальным комитетом по управлению сектором Газа станет болгарский дипломат Николай Младенов.