Bloomberg: у США есть разные варианты ответа на гибель военных

Соединённые Штаты рассматривают разные варианты ответа на гибель трёх американских военнослужащих на военной базе в Иордании в результате удара беспилотника, запущенного проиранскими вооружёнными формированиями. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США, в Белом доме признают, что ответные действия Соединённых Штатов должны быть более серьёзными, чем ранее. Обстрелы американских баз после начала боевых действий в секторе Газа 7 октября происходят регулярно, однако до вчерашнего дня войска США не несли потерь убитыми.

По сообщению Bloomberg, одна из альтернатив - секретная акция против ряда объектов в Иране без прямого признания ответственности Соединённых Штатов за неё. Возможен и вариант прямого удара по неким иранским деятелям, подобного операции, в результате которой в Багдаде был убит генерал Кассем Сулеймани в январе 2020 года - приказ отдавал предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп.

Как отмечает Bloomberg, президент Байден стоит перед выбором - он хочет наказать тех, кто стоит за атакой на американских военных, и послать чёткий сигнал Ирану, и в то же время избежать прямой конфронтации с Тегераном, которая будет означать дальнейшую экскалацию конфликта в регионе, где после нападения ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) на Израиль, начала операции Израиля в Газе и нападений йеменских хуситов на торговые суда ситуация и так напряжённая.

Ряд республиканских сенаторов уже призвали Байдена напрямую атаковать Иран. Тегеран отверг причастность к удару по базе и гибели американских военных.

Официально Белый дом не сообщал о возможных вариантов ответа США. В заявлении от имени президента Байдена говорится лишь, что виновные в ударе по американским военным понесут ответственность, однако какую и когда - решат Соединённые Штаты.

Об атаке беспилотника по позициям американских войск, дислоцированных на северо-востоке Иордании, вблизи сирийской границы, Белый дом сообщил 28 января. "Хотя мы пока собираем факты этого нападения, мы знаем, что оно было осуществлено радикальными группировками, которым помогает Иран и которые действуют в Сирии и Ираке", – заявил Байден.

В сообщении Центрального командования США говорится, что при нападении на американскую базу в Иордании были убиты трое и ранены 15 военнослужащих.