В Иордании при ударе с беспилотника погибли трое американских военных

Трое военнослужащих США убиты, многие получили ранения в результате атаки беспилотника по позициям американских войск, дислоцированных на северо-востоке Иордании, вблизи сирийской границы.

Об этом в воскресенье, 28 января, сообщил президент США Джо Байден, возложив ответственность за нападение на группы, поддерживаемые Ираном. "Хотя мы пока собираем факты этого нападения, мы знаем, что оно было осуществлено радикальными группировками, которым помогает Иран и которые действуют в Сирии и Ираке", – сказал Байден.

Глава Белого дома одновременно подчеркнул, что не может быть сомнений в том, что США привлекут виновных к ответственности "тогда и таким способом, каким сочтут нужным".

В сообщении Центрального командования США говорится, что при нападении на американскую базу в Иордании были убиты трое и ранены 15 служащих.

Би-би-си отмечает, что это первый случай гибели американских солдат в регионе после нападения 7 октября прошлого года на Израиль членов радикальной палестинской группировки ХАМАС, которая признана террористической в США странах Евросоюза. Нападения на военные объекты США происходили, но о жертвах не сообщалось.