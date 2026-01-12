Bloomberg: в 2025 году от ударов РФ погибли около 2400 мирных украинцев

В 2025 году от российских ударов погибли около 2400 мирных жителей Украины, что на 30% больше, чем за год до этого, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет европейских правительств. По этим же данным, около 12 тысяч украинцев были ранены, отмечает "Настоящее Время".

Более двух тысяч жителей Украины погибли с марта, когда по инициативе президента США Дональда Трампа началось обсуждение возможных путей к миру, по декабрь, отмечает агентство. Обсуждения мирных инициатив продолжаются до сих пор и пока не привели к результату.

Как пишет Bloomberg, во второй половине года Россия запускала по Украине в среднем 5300 беспилотников каждый месяц. Это в пять раз больше, чем в среднем в 2024 году.

В результате российских ударов в течение года несколько раз одномоментно гибли десятки людей - при попаданиях в многоквартирные жилые дома, в частности в Киеве, Тернополе, Харькове, Кривом Роге.

Общее число погибших мирных жителей в Украине с начала российского вторжения достигло примерно 15 тысяч человек, а число раненых превысило 40 тысяч, говорится в докладе. Подтверждена гибель 758 детей. Реальное число жертв может быть большим.

По словам европейских собеседников издания, усиление ударов по Украине в последние месяцы говорит о том, что российский президент Владимир Путин пытается получить рычаги влияния на переговорах, показывая готовность к большему насилию.

В Кремле не ответили на запрос Bloomberg.

Ранее мониторинговая миссия ООН в Украине сообщила, что в 2025 году в стране погибли как минимум 2514 человек, а ранены были 12142 человека. Это на 31% больше, чем в 2024 году и на 70% больше, чем в 2023 году.

Погибшие среди мирных жителей в 2025 году в результате обстрелов и ударов беспилотников и ракет были также на оккупированных Россией территориях Украины и в самой России. По данным ООН, число погибших в России в результате украинских ударов за год составило около 250 человек.